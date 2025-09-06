Filme remarcabile în competiţie

Festivalul şi-a păstrat tradiţia de a include în competiţie şi producţii lansate pe platforme digitale, permiţând astfel filmelor Netflix să concureze pentru prestigiosul Leu de Aur. Această abordare deschisă contrastează cu politica Festivalului de la Cannes, care exclude astfel de producţii din competiţia principală.

Închiderea festivalului va fi marcată de proiecţia filmului „Chien 51”, regizat de Cédric Jimenez. Această producţie de anticipaţie reuneşte actori de calibru precum Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Romain Duris şi Louis Garrel.

„The voice of Hind Rajab”, regizat de Kaouther Ben Hania, a stârnit emoţii puternice în rândul publicului. Filmul a fost aplaudat timp de 23 de minute, un moment rar întâlnit la festivaluri de film. Producţia prezintă ultimele ore din viaţa unei fetiţe palestiniene, utilizând înregistrări reale ale conversaţiilor dintre salvatori şi victimă.

Yorgos Lanthimos revine la Veneţia cu „Bugonia”, la doi ani după ce a câştigat Leul de Aur pentru „Poor Things”. Noul său film propune o satiră a teoriilor conspiraţioniste, punând faţă în faţă personajele interpretate de Emma Stone şi Jesse Plemons.

Park Chan-wook, cunoscut pentru „Old Boy”, aduce în competiţie „No Other Choice”, o critică la adresa capitalismului. Filmul îl are în distribuţie pe Lee Byung-hun, star coreean şi personaj iconic din seria „Squid Game”.

Guillermo del Toro, laureat al Leului de Aur în 2017, îşi îndeplineşte un vis din copilărie cu „Frankenstein”. Această producţie Netflix, cu o durată de două ore şi 30 de minute, îi reuneşte pe Oscar Isaac şi Jacob Elordi.

Interpretări remarcabile

„The Smashing Machine”, regizat de Benny Safdie, îl aduce pe Dwayne „The Rock” Johnson într-un rol neobişnuit pentru el, cel al unui luptător MMA aflat în declin. Această interpretare ar putea deschide calea spre o nominalizare la Oscar pentru Johnson.

Paolo Sorrentino colaborează din nou cu actorul său preferat, Toni Servillo, în „La Grazia”. Filmul explorează dilemele unui preşedinte italian la finalul mandatului, abordând subtil tema eutanasiei.

Olivier Assayas adaptează romanul „Le mage du Kremlin”, oferind o perspectivă asupra dinamicii puterii la Moscova din anii ’90 până la invadarea Crimeei în 2014. Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin, rol pentru care actorul s-a documentat intens.

Amanda Seyfried impresionează în „The Testament of Ann Lee”, un musical ambiţios despre fondatoarea mişcării religioase Shaker din secolul al XVIII-lea.

François Ozon abordează un clasic literar în „L’Étranger”, cu Benjamin Voisin în rolul lui Meursault, personajul central al romanului lui Albert Camus.

Producţii internaţionale diverse

„Duse”, regizat de Pietro Marcello, o are în centru pe Valeria Bruni-Tedeschi în rolul legendarei actriţe Eleonora Duse. Filmul explorează revenirea pe scenă a actriţei în contextul ascensiunii fascismului în Italia.

Ildikó Enyedi propune o poveste neobişnuită în „Silent Friend”, unde un copac centenar leagă destinele a trei personaje din epoci diferite. Tony Leung, star al cinematografiei asiatice, debutează într-un film european.

„The sun rises on us all”, regizat de Cai Shangjun, aduce în prim-plan o dramă despre mântuire şi sacrificiu, cu o interpretare remarcabilă a actriţei chineze Xin Zhilei.

Noah Baumbach explorează criza existenţială a unui actor de succes în „Jay Kelly”, oferindu-i lui George Clooney un rol pe măsură.

Kathryn Bigelow revine cu un thriller intens, „A House of Dynamite”, care pune sub lupă absurditatea unei lumi capabile de autodistrugere. Idris Elba interpretează rolul preşedintelui SUA într-un scenariu tensionat.

Valérie Donzelli prezintă „À pied d’oeuvre”, descriind povestea unui om care alege să nu se conformeze aşteptărilor societăţii. Bastien Bouillon, unul dintre actorii francezi în ascensiune, are rolul principal.

Jim Jarmusch aduce o distribuţie impresionantă în „Father Mother Sister Brother”, o explorare a relaţiilor familiale în trei oraşe diferite.

Laszlo Nemes, cunoscut pentru „Son of Saul”, prezintă „Orphan”, o dramă inspirată din istoria familiei sale, plasată în Budapesta anului 1957.

Leonardo Di Costanzo abordează tema amneziei şi a crimei în „Elisa”, cu Roschdy Zem în rolul unui criminolog.

Franco Maresco oferă o satiră a cinematografiei moderne în „Un film fatto per Bene”, urmărind parcursul haotic al unui regizor italian.

Gianfranco Rosi aduce un omagiu portului din Napoli în documentarul „Sotto le nuvole”, o evocare în alb şi negru a vieţii din acest oraş.

Shu Qi, cunoscută pentru rolurile sale în filmele lui Hou Hsiao-Hsien, debutează ca regizoare cu „Nühai” (Girl), un film inspirat din propria copilărie.

