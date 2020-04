De Andreea Romaniuc Archip,

Siena Vușcan are 10 ani și s-a făcut remarcată la emisiunea „Românii au talent”, unde a cântat operă în limba chineză. Tânăra s-a născut în SUA, dar ultimii cinci ani i-a petrecut alături de părinții ei, originari din România, în China. Ea a rămas în România, alături de părinți și de frații săi mai mici, întreaga familie aflându-se în izolare la Turda.

„Sunt la bunicul într-o vacanță prelungită. Trebuia să fiu în China, unde locuim, dar din cauza pandemiei am rămas în România. E ok, îmi place că mă distrez toată ziua. De când răsare soarele, mă trezesc, citesc, apoi cânt o oră, după care mă pune mama să desenez, apoi iar la cântat. Când termin, fug în spatele casei să stau un pic liniștită. Îmi iau apă și fac din pământ figurine. Mă mai joc cu mielușelul Florinel, pe care sper să nu-l taie bunicul de Paște. Seara, când am un pic de timp, cos tot felul de păpuși”, a povestit Siena Vușcan în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

