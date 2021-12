Doina Maximilian a fost acuzată în repetate rânduri că nu are grijă de mormântul Stelei Popescu, după ce aceasta i-a lăsat toată averea. Fiica adoptivă a regretatei actrițe se apară și spune că lucrurile nu stau de loc așa: „A apărut un material cum că mormântul ei de la Cernica nu e îngrijit. Nu era nici primul și mă tem că nici ultimul! În aceste condiții, cum să le să spun oamenilor că nu e deloc așa? Că am personal un grafic în baza căruia trec eu sau alte persoane cu care am discutat special lucrul acesta pe la mormântul ei și avem grijă de el? E foarte greu…”.

După aproape 4 ani de tăcere, ea a decis acum să vorbească într-un interviu pentru Impact. Doina Maximilian, în vârstă de 66 de ani, este profesoară la Academia de Regie și Film din București. Ea a fost căsătorită cu actorul Radu Gheorghe, cu care are o fiică, Stanca, în vârstă de 32 de ani. Stanca are un băiețel de aproape cinci ani, el fiind strănepotul după care Stela Popescu se topea.

De ce Doina Maximilian nu a strigat-o „mama” pe Stela Popescu

Doina Maximilian nu i-a spus niciodată „mama” Stelei Popescu. Fiica adoptivă a regretatei actrițe a explicat și decizia pentru care în public îi spunea „doamna Stela”.

„Când eram doar noi două, îi spuneam întotdeauna Stela. În rest, în public, atunci când o însoțeam în diverse evenimente, îi spuneam doamna Stela. În fața altora mi s-a părut mereu că asta e forma maximă de respect pe care i-o pot acorda. Și pe care i-o datorez până la sfârșitul vieții! Fiindcă a fost un mare privilegiu, fără egal, de a fi stat atâția ani în preajma ei și, ca atare, consider că și azi trebuie să o tratez cu modestia aferentă. Iar Stela Popescu a înțeles, ca nimeni altcineva, dorința mea și a tatălui meu, Puiu Maximilian, de a ne alinia în spatele ei. Era forma noastră de respect și ea a înțeles și ne-a respectat această dorință de a sta în spatele ei. Lângă ea, dar totuși în spatele ei, dacă mă fac bine înțeleasă!”, a mărturisit Doina Maximilian pentru sursa mai sus menționată.

Ce se întâmplă cu moștenirea Stelei Popescu

Doina Maximilian mărturisește că în București probabil nu va fi o casă memorială Stela Popescu. Ea susține că e o situație mai specială, în sensul în care actrița a locuit într-o vilă care are cale de acces comună. Acest fapt ar reprezenta un impediment pentru a oferi acces liber celor care doresc să vină să viziteze.

Întrebată ce se va întâmpla cu moștenirea Stelei Popescu, fiica sa adoptivă are deja o parte din planuri făcute.

„Am un inventar aproape complet al lucrurilor rămase. Încerc să las o parte dintre ele Teatrelor de ”Comedie” și ”Constantin Tănase”, cu care Stela Popescu a colaborat de-a lungul carierei sale. Am mobilier, rochii, acte, pe care doresc să le donez. Inclusiv Uniter-ului mă gândesc să ofer câte ceva, dacă vor fi interesați de istoria și de relația Stelei Popescu cu teatrul românesc. Mi-a atras atenția și gestul recent al Corinei Chiriac, care a anunțat că a făcut o donație personală Muzeului Național de Istorie a României! Mă gândesc să o sun, să aflu detaliile, cred că o să-i urmez exemplul! A, și să nu uit, cei de la Orhei sau din apropiere, zona natală a Stelei Popescu și a familiei sale, mi-au cerut niște lucruri personale. Cred că basarabenii au și ei dorința de a înființa acolo o casă muzeală dedicată ei. Am vorbit cu primarul locului, dar chestiunea asta cu pandemia, dar și nu știu ce alegeri din zonă, ne-au întârziat mult planurile”, declară fiica adoptivă a Stelei Popescu pentru Impact.

