Alături de Nicolae Zuluf, soțul ei, Sânziana Buruiană are două fetițe. Cea mare s-a făcut remarcată acum, căci își face debutul în actorie. După ce a participat la mai multe concursuri de modă pentru copii, Izabela va apărea în câteva secvențe, la finalul filmului „Tati part-time”, care va apărea în cinematografe la începutul anului următor.

Pentru Click, Sânziana Buruiană a dezvăluit și că fiica sa s-a întâlnit la filmări cu Eva Măruță. „Iza a luat un casting și a filmat 3 zile. Ea este una dintre invitatele la o petrecere de botez pentru copii. S-a înțeles de minune cu Eva, sunt apropiate ca vârstă și s-au împrietenit, dar și cu David, care apare și el în film.

Am aflat târziu că se face acest film, Iza apare în scenele de final. Dacă știam mai devreme puteam obține un rol mult mai mare pentru ea. Este foarte talentată, plus că ea este obișnuită cu lumea asta, nu are trac deloc la cameră”, a declarat Sânziana Buruiană.

Recomandări Cod roșu de Bojdeucă. Ne-am șters trecutul cu fonduri europene

Eva Măruță și actorul Alex Bogdan sunt protagoniștii filmului „Tati part-time”

În vârstă de doar 7 ani, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță își face debutul în actorie. „Vidra Productions anunță o comedie nouă pentru părinți cu Alex Bogdan și Eva Măruță în rolurile principale”, a fost mesajul distribuit de BRomania și Eva Măruță pe conturile lor oficiale de Instagram. Tot ei au făcut și primele dezvăluiri despre acțiunea filmului, scenariul acestuia și numele actorilor care iau parte la acest proiect.

„Tati part-time” urmărește relația dintre Iustin, interpretat de actorul Alex Bogdan, un avocat tânăr al cărui viitor promițător este dat peste cap de o vizită neașteptată a finei lui, Maya, rol jucat de Eva Măruță. Filmul reprezintă debutul cinematografic regizoral al Letiției Roșculeț, bazat pe un scenariu scris de ea și de Matei Dima, cunoscut drept BRomania. Filmul „Tati part-time” va avea premiera în cinematografe la începutul anului următor.

Din distribuția filmului mai fac parte și Doina Teodoru, Mihaela Teleoacă, Nelu Cortea, Alexandru Ion, Raluca Aprodu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări CUM TE VINDECI. „Sentimentul de a pierde era extraordinar”. Poveștile oamenilor dependenți de jocuri de noroc, spuse chiar de către ei

Cum a fost aleasă Eva Măruță actriță principală în filmul „Tati part-time”

BRomania a făcut declarații despre noul lui proiect: „Filmul urmăreşte povestea lui Iustin (Alex Bogdan), un avocat inteligent, dar delăsător, care trebuie să rezolve un caz foarte important la muncă, altfel este dat afară de şeful lui (George Ivaşcu). În săptămâna în care este mai ocupat se trezește la uşă cu fina lui, Maya (Eva Măruţă), o fetiţă drăgălaşă şi mult prea matură pentru vârsta ei.

Visul Mayei de a ajunge cântăreaţă şi cel al lui Iustin de a nu fi dat afară sunt premisele care îi aruncă pe protagoniştii noștri într-o călătorie plină de comedie, la finalul căreia învaţă unul de la celălalt atât lucruri despre ei, cât şi despre celălalt. Este un film curat, dar făcut special pentru părinţi”.

Întrebat cum a ales-o pe Eva Măruță pentru această comedie, el a explicat: „Am urmărit-o de ceva timp în social media şi am avut plăcerea să o cunosc şi în realitate. Este o fetiţă deosebită, inteligentă şi foarte bine educată. După ce am făcut nişte probe cu ea, ne-am dat seama toţi că este persoana potrivită să o joace pe Maya”, a mai zis el pentru Pagina de Media.

Urmărește-ne pe Google News