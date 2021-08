Fiica cea mică a Laurei Cosoi a împlinit un an. Nașii i-au tăiat Verei moțul: „Am păstrat tradiția”

Toți au respectat tradiția și la petrecerea de un an a Verei i-au tăiat și moțul. I-au pus pe o tăviță și mai multe obiecte pentru a le alege, iar ea a fost atrasă tocmai de stilou, la fel ca mama și sora ei mai mare.

„Aniversarea Verei a căzut duminică, așa că prima parte a zilei am început-o cu rugăciune, la biserica, apoi am pregătit petrecerea împreună cu familia. Ne era dor de o sărbătoare că altădată, cu mese întinse sub prun, noi toți împreună, curtea decorată cu atenție la detalii, râsete de copii, surprize și muzică bună.

Ne-am bucurat că au putut ajunge și nașii, pentru că asta a fost și petrecerea de tăiere a moțului (în Moldova se taie moțul) Bineînțeles, am păstrat tradiția de a pune pe o tăviță diferite obiecte dintre care Vera să aleagă ce-i atrage atenția. Am pus lucruri care să aibă legătură cu profesia mea și a lui Cosmin, o carte, un stilou, ceva legat de credință și obiecte care simbolizează feminitatea sau călătoriile.

Vera a ales stiloul, poantele, pe care le-am pus că simbol al universului artistic și o statuetă cu Fecioara Maria, ceea ce înseamnă că va fi apropiată de credință. Cel puțîn in interpretarea noastră de acum! Stilou am ales și eu când eram mică, dar și Rita. Se pare că, la fel că mine și fetele vor avea treaba cu scrisul de-a lungul vieții lor!”, a povestit Laura Cosoi pe blogul ei.

Vedeta a ținut neapărat să organizeze o petrecere pentru a-i arăta peste ceva timp fiicei cum era la vârsta de un an.

„I-am cântat cu toții La mulți ani și, chiar dacă acum nu o fi înțeles ce-i cu mulțimea gălăgioasă din jurul ei, peste ani, când va urmări imaginile și filmulețele sper să fie încântată de surprizele pe care le-am pregătit cu toată dragostea pentru ea.”, a mai dezvăluit vedeta.

