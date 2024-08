Laura Cosoi a născut în urmă cu o săptămână și deja a început munca. „A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Nu am avut un travaliu foarte lung, a fost o naștere naturală. Aida a fost mare. A avut 4.100 kg, 54 de cm. Am știut cumva că va fi mare, pentru că așa ieșea la toate măsurătorile, dar a fost cu mult mai peste, ca să zic așa, cât se estima. Avea vreo 3.800 g ultima oară, dar important este că am reușit să nasc.

A fost foarte bine, mă bucur foarte mult că am avut oameni de încredere alături de mine: medicul, moașa evident. (…) Nu se pune problema, nu mă întreba dacă fac al cincilea copil, dar ca idee, mi se pare că e foarte important să ai o relație bună și de încredere cu cei cu care ești în sala de nașteri.(…) S-a întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult, cred că în două ore am născut.”, a declarat Laura Cosoi, potrivit Spynews.

Laura a povestit cum s-au comportat surorile Aidei atunci când aceasta a ajuns acasă. „Au fost foarte simpatice, evident că au fost extraordinar de entuziasmate. (…) Le-a fost foarte dor de mine, (…) dar e bine că suntem împreună acum și știm că formula asta nouă va fi pentru totdeauna așa încât nu am grăbit lucrurile, am lăsat totul să vină de la sine și s-a potrivit perfect”, a mai spus Laura Cosoi.

Prezentatoarea TV este sustinută în permanentă de soț, care îi oferă sprijinul în creșterea fetelor lor. „Tăticul chiar e curajos, și a zis cineva: ăsta da bărbat! Îți dai seama că e greu cu atâtea femei care vorbesc încontinuu.

Încă Aida nu verbalizează, dar e foarte vocalistă, așa își cere dreptul, dar în principal el este cel care ne susține, ne încurajează, ridică moralul, ne îmbrățișează, ne șterge lacrimile, el e omul nostru de bază”, a mai spus Laura Cosoi.

