Fără să fie împinsă de la spate de părinții ei, Anais Sabbagh începe o carieră în muzică. De ceva timp, micuța face ore de canto cu o profesoară, iar rezultatele au și început să apară. Micuța a câștigat de curând un important concurs de canto popular.

„Anais m-a rugat sa o înscriu și la canto deoarece, pe lângă pian, își dorea foarte mult să cânte”

Mândră de fiica ei, Iulia Sabbagh a făcut declarații despre Anais, care e și elevă la Colegiul Național Dinu Lipatti din București. „De când a început școala de muzica, Anais m-a rugat sa o înscriu și la canto deoarece, pe lângă pian, își dorea foarte mult să cânte.

M-am informat care este persoana de canto potrivită cerințelor mele și după ce am primit feedback despre domnișoara profesoară, am început orele de canto! Am întâlnit un om deosebit, o fată empatică și foarte dedicată meseriei pe care o face.

M-a bucurat faptul că Anais o vede ca pe o prietenă, se simte foarte bine să studieze muzica alături de ea. Mai mult decât atât, Anais vede în ea un exemplu de urmat, ceea ce este foarte important, întrucât rezultatele unei performanțe vor apărea mult mai repede!”, a spus Iulia Sabbagh pentru Spectacola.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări „Îndoctrinare, sechestrare, șantaj”. Mărturiile a trei dintre victimele lui Bivolaru, publicate de presa franceză, după arestarea acestuia pentru viol și trafic de persoane

A învățat rapid, iar Anais a și câștigat un concurs de canto popular. „După doar două luni de canto, Anais a fost pregătită pentru primul ei concurs de canto, pe care l-a și câștigat! Ca de fiecare dată, am avut mari emotii când am văzut-o pe scenă. Nu pot să descriu în cuvinte sentimentul pe care îl simte o mamă atunci când își vede copilul apreciat și aplaudat de public”, a mai spus soția lui Christian Sabbagh.

Iulia Sabbagh, despe fiica ei: „În curând, va lansa prima ei melodie! Este vorba de un minunat colind”

Având în vedere succesul de care s-a bucurat, Anais se lansează în muzică, a înregistrat un colind. „Anais a primit premiul întâi, ca atare, urmează lansarea ei în muzică. Spun asta pentru că, în curând, va lansa prima ei melodie.

Și pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, este vorba de un minunat colind! Nu este de mirare că a ajuns la această performanță, la doar 6 ani, ținând cont că orele de joacă s-au transformat în ore de canto. Vreau să menționez faptul că noi am lăsat-o pe Anais sa aleagă acest drum, nu am forțat-o nicio clipă, așa cum procedează mulți părinți. Atât eu, cât si soțul meu, suntem extrem de mândri de ea și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru talentul cu care a înzestrat-o”, a mai spus Iulia Sabbagh.

Recomandări Problemele de la Academia de Poliție au fost reclamate de mai multe ori. În primăvară, un fost student arăta viermi în mâncare, mucegai și toalete ruginite: „Au verificat telefoanele să vadă cine a trimis imaginile”

Alături de Iulia, Christian Sabbagh mai are un băiețel, care suferă de autism. Ea a declarat că atunci când a aflat a trăit un șoc, pentru că nu știa nimic despre autism. „Nu voiam să vorbesc cu nimeni, nu voiam să aud pe nimeni. Îmi doream să se termine viața mea, pentru că nu știam foarte multe lucruri despre acest diagnostic. La vremea respectivă, în capul meu erau numai gânduri negre”, a declarat Iulia Sabbagh, potrivit Viva.ro.

Urmărește-ne pe Google News