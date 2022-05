În urmă cu aproximativ 3 ani, Ada Palade părăsea țara natală pentru a se muta în Anglia alături de mai mulți prieteni. Fiica actorului a povestit pe contul său de Facebook prin ce momente grele a trecut în tot acest timp.

„Am plecat din România în urmă cu aproape trei ani. Mi-am lăsat familia pentru visul meu, gândindu-mă că o să am prieteni adevărați și cei mai buni, o persoană drăguță care să fie lângă mine, să mă susțină. Mă gândeam că acești oameni credeau în mine, că mă iubeau, că-și doreau să fiu fericită, dar se pare că cel mai important lucru pentru ei a fost chiria”, a scris fata lui Cornel Palade pe Facebook.

Ada a avut încredere în prietenii ei, iar aceștia au dezamăgit-o profund. Artista a răbufnit și și-a spus toate nemulțumirile într-un mesaj dur pe rețelele de socializare. Ea a decis să părăsească România pentru a încerca să aibă o carieră în altă țară, iar părinții ei au susținut-o necondiționat.

„Îmi iubeam viața lângă tipii ăștia, crezând în ei, dar ei tot m-au dărâmat. Șase luni după ce m-am întors la Londra am fost dată afară pe străzi, am întrebat o persoană în care am crezut și am greșit din nou. Am fost dată afară pe străzi din nou pentru niciun alt motiv mai bun. Mi-am lăsat în spate familia și țara mea din cauza mentalității, sexismului misogin și adevărului că nu pot lucra într-un mediu unde prostia și prostituția sunt puse drept o imagine a muncii, iar eu nu sunt asta”, a mai scris tânăra, relatează Spynews.

„Am fost agresată în mijlocul străzii de un șofer de autobuz”

Fiica lui Cornel Palade a amintit și de episodul neplăcut din 2013, când un șofer de autobuz a agresat-o verbal și fizic. Scandalul pornise după ce tânăra l-a claxonat pe șoferul de autobuz.

„Am plecat pentru că am văzut cum tatăl meu era disprețuit. M-am chinuit în țară încă din copilărie. (…) Mi s-au întâmplat lucruri rele. Am avut încredere în oameni și în promisiuni de la oameni falși care m-au mințit că ei cred în talentul meu doar pentru câștig personal. Am fost agresată în mijlocul străzii de un șofer de autobuz și nimeni nu a făcut nimic”, a continuat Ada.

FOTO: Facebook

