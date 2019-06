„Since I was little I wanted a united family to grow up with, but then I think about you dad, and remember that its not my fault because you lost something so special, its all yours (n.r.: De când eram mică, am vrut o familie unită în care să cresc, dar apoi mă gândesc la tine tată și îmi amintesc că nu e vina mea pentru că tu ai pierdut ceva atât de special, e toată doar a ta)”, a scris Carmina pe contul ei oficial de Instagram.

Prietenii virtuali au reacționat imediat și au încurajat-o. ”Rămâi puternică, minunato ???”, ”Felicitări mamei tale care te-a crescut și educat singură și sunt sigură că nu a fost ușor… nopți nedormite, febră, primii dințișori, grădinița , scoala, nevoi… etc. Ai lângă tine un om minunat care s-a sacrificat pentru tine… mama ta… restul e apă de ploaie ??”, ”Păcat!… Tot respectul pentru mămica ta!!! ?”, ”Superbi????. Eu am crescut fără ambii asa ca te inteleg perfect. Capul sus @carminaaaat❤❤❤❤”, sunt cinci dintre comentariile lăsate de internauți.

