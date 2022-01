Fiica lui Mădălin Voicu e însărcinată. Prezentatoarea de știri a anunțat și sexul bebelușului: „A fost puțin mai greu în primele patru luni”

Ioana Voicu este în luna a șasea de sarcină. În primul trimestru ea s-a confruntat cu unele situații mai delicate, dar a trecut peste și acum abia așteaptă să își țină la piept bebelușul. Prezentatoarea îl va face bunic pe Mădălin Voicu.

„A fost o sarcină cu mici urcușuri, coborâșuri… De asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De asta am și făcut anunțul public acum, că nu am vrut până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, a mărturisit Ioana Voicu, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

În același interviu, ea a dezvăluit și că va avea o fetiță. I-a ales deja numele, o va chema Annora. „Iese Taur, ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai. Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult acest nume, am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că dacă o să am o fetiță așa o va chema. (…)

Toată lumea este bucuroasă, entuziasmată, abia așteaptă. Și din gașca de prieteni sunt prima care o să dea startul. Tata era foarte sigur că este băiat și eu mă cert de trei ani cu el. Chiar și în direct am avut o dispută în care îi spuneam că eu când voi rămâne gravidă voi avea fată”, a mai spus fiica lui Mădălin Voicu.

Ioana Voicu are o carieră în televiziune

Ioana Voicu lucrează acum la Aleph News, prezintă știrile de dimineață, de la ora 9.00. Pare să fie încântată de drumul pe care l-a ales, pe Instagram postează imagini din platoul de televiziune. A dezvăluit că marea ei pasiune și iubire este televiziunea: „Știrile sunt cea mai mare provocare. De la a lucra în tot felul de programe, la editare și prezentare, eu venind din cu totul alt mediu. Este o experiență frumoasă, învăț în fiecare zi un lucru nou și a ajuns să îmi fie foarte dragă această provocare”, declara pe Facebook fiica lui Mădălin Voicu.

Până la 10 ani, Ioana a studiat vioara cu bunicul ei, Ion Voicu. „Îmi amintesc cu drag că, de fiecare dată, chiar dacă reuşeam să cânt bine sau nu, la sfârşitul lecţiei mergeam să-mi ia un ou de ciocolată”.

