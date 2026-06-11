Maia, fiica adoptivă a lui Teo Trandafir, a bifat o nouă experiență la vârsta de 21 de ani. Tânăra a participat pentru prima dată la un eveniment de modă în calitate de model și a vorbit deschis despre emoțiile pe care le-a avut înainte de a urca pe podium.

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Maia, prima experiență ca model

Viața lui Teo Trandafir s-a schimbat în urmă cu mai bine de două decenii, atunci când a decis să o adopte pe Maia. De-a lungul anilor, cele două au construit o relație apropiată, iar prezentatoarea TV a vorbit adesea despre fiica sa ca despre cea mai importantă persoană din viața ei.

Ajunsă la 21 de ani, Maia începe să își construiască propriul drum și să accepte provocări noi. Recent, tânăra a participat la un eveniment de modă, unde a urcat pentru prima dată pe podium în calitate de model.

Experiența a fost una complet nouă pentru ea, iar emoțiile nu au lipsit. „Am puține emoții, nu am de ce să vă mint, sunt model pentru prima dată. Personajul meu este Morticia Addams din serialele și filmele binecunoscute atât de generația mea, cât și de generația mai mare. Sper să reprezint pe de-a întregul personajul pe care l-am primit”, a declarat Maia.

O săptămână de pregătiri înainte de eveniment

Pentru debutul său pe podium, Maia spune că s-a pregătit intens și nu a lăsat nimic la întâmplare. Ținuta pe care a purtat-o a inclus o rochie lungă, cu trenă, ceea ce a determinat-o să exerseze mersul pe tocuri zile la rând.

„Am făcut repetiții înainte, toată săptămâna am stat pe tocuri și am exersat știind că am o rochie lungă, cu trenă. Abia aștept să vedeți ce iese”, a mai spus ea. Pregătirile au avut ca scop nu doar familiarizarea cu mersul pe podium, ci și adaptarea la cerințele unui astfel de eveniment.

Reacția lui Teo Trandafir

Înainte de apariția pe podium, Maia a avut parte de susținerea mamei sale, care a văzut-o pregătită pentru eveniment și i-a transmis încurajări.

Tânăra spune că reacția lui Teo Trandafir a emoționat-o și i-a oferit și mai multă încredere. „Mama m-a văzut și este foarte fericită, este extraordinar de mândră. Sigur îi va plăcea și prestația de azi. Mama mi-a spus că va fi lângă mine la fiecare pas”, a mărturisit fiica vedetei.

Maia vrea să se facă mai bine cunoscută publicului

Deși a preferat până acum să fie discretă în ceea ce privește aparițiile publice, Maia spune că își dorește ca oamenii să afle mai multe despre ea în perioada următoare.

Tânăra susține că are multe lucruri de împărtășit și că acesta este doar începutul unor proiecte noi. „Anul acesta îmi doresc să vă arăt un pic mai mult cine sunt. Sunt multe de descoperit”, a spus ea.

Lecția primită de la Teo Trandafir

Pe lângă susținerea constantă, Maia spune că a învățat de la mama sa și o lecție importantă despre modul în care trebuie să îi trateze pe cei din jur.

Mesajul primit de la Teo Trandafir a rămas unul dintre principiile după care încearcă să se ghideze. „De la mama am învățat că și în cea mai proastă zi, zâmbetul trebuie să fie larg pentru că omul din fața ta nu ți-a greșit cu nimic”.

Prin această primă apariție pe podium, Maia face un nou pas în conturarea propriului parcurs și arată că este pregătită să exploreze domenii diferite, dincolo de notorietatea adusă de numele mamei sale.

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