Delfi, locul considerat centrul lumii

Potrivit legendei, Zeus a vrut să afle unde se află centrul lumii și a eliberat doi vulturi. Unul a pornit spre est, iar celălalt spre vest. Păsările s-ar fi întâlnit deasupra orașului Delfi, pe versanții Muntelui Parnas. Din acest motiv, vechii greci considerau că aici se află „buricul lumii”. Dacă Atena era centrul politic al Greciei antice, Delfi era inima sa spirituală.

Delphi cu ruinele Templului Sanctuarului antic al lui Apollo din Delphi, Grecia, la Muntele Parnassus. Foto: Shutterstock

Aici se afla sanctuarul lui Apollo și celebrul oracol consultat de oameni obișnuiți, regi și conducători de armate. Răspunsurile erau transmise de preoteasa Pythia, despre care se credea că vorbește în numele zeului.

Predicțiile sale erau adesea greu de înțeles și puteau avea mai multe interpretări. Uneori, cei care veneau să ceară sfaturi își dădeau seama mult mai târziu ce ar fi însemnat cuvintele preotesei. Astăzi, turiștii pot vizita situl arheologic, ruinele Templului lui Apollo, teatrul și stadionul antic. De pe versanți se vede valea acoperită de măslini, până spre Golful Corint.

Delfi este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și este prezentat de organizație drept un sanctuar religios al lumii grecești, asociat cu oracolul lui Apollo.

Râul Aheron, apa care ar fi dus spre lumea morților

În zilele foarte călduroase de vară, râul Aheron este acum un loc în care turiștii vin să se răcorească. Apele sale curate trec prin păduri, văi verzi și printre stânci înalte din regiunea Epir. În mitologia greacă, însă, Aheron avea o semnificație mult mai întunecată. Era considerat unul dintre râurile care înconjurau tărâmul lui Hades, lumea morților.

Râul Aheron din Grecia era considerat în Antichitate una dintre apele care duceau spre lumea lui Hades. Astăzi, turiștii pot merge prin apa limpede și pot explora canioanele din zonă. Foto: Shutterstock

Legendele spuneau că sufletele treceau peste acest râu în călătoria lor spre viața de apoi. Astăzi, vizitatorii pot înota, se pot plimba cu barca, pot explora canioanele sau pot încerca activități precum raftingul și tiroliana. Unul dintre cele mai cunoscute puncte se află lângă satul Glyki, unde râul trece printre stânci calcaroase și formează un peisaj spectaculos. În unele zone, apa este puțin adâncă și poate fi străbătută pe jos, însă turiștii trebuie să fie atenți la curenți și la porțiunile mai adânci.

Zona arheologică Necromanteion din Acheron, Preveza, Grecia. Foto: Shutterstock

În apropiere se află și Necromanteionul, sanctuarul antic despre care se credea că permite comunicarea cu morții, precum și satul pescăresc Ammoudia, unde râul se varsă în Marea Ionică.

Pylos, locul regelui Nestor și al peșterii lui Hermes

Pe coasta vestică a Peloponezului se află Pylos, oraș legat de poemele lui Homer. În „Iliada” și „Odiseea”, Pylos este prezentat drept casa înțeleptului rege Nestor, unul dintre eroii Războiului Troian. Nu departe de oraș se află Palatul lui Nestor, unul dintre cele mai bine păstrate situri ale civilizației miceniene. Zona este cunoscută și pentru Golful Voidokilia, cu apă turcoaz, dune de nisip și o formă aproape perfect semicirculară. În împrejurimi trăiesc numeroase păsări, iar pe plajă pot ajunge și țestoase marine.

Top 5 locuri din Grecia unde poți înota în râul lui Hades și merge pe urmele zeilor. Imagine generată cu AI

Deasupra golfului se află ruinele fortăreței Paleokastro. Drumul până acolo poate fi solicitant, dar oferă o panoramă asupra mării și a întregii zone. În apropiere se găsește și Peștera lui Nestor, legată de o altă poveste celebră. Potrivit mitului, Hermes, încă bebeluș, ar fi furat vitele lui Apollo și le-ar fi ascuns în această peșteră. Cei care nu vor să urce până la intrarea în peșteră o pot vedea de jos, în timp ce înoată în apele liniștite ale golfului.

Creta, insula Minotaurului și locul în care s-ar fi născut Zeus

În Creta, mitologia apare aproape la fiecare pas. Cea mai mare insulă a Greciei este legată de legenda Minotaurului, creatura cu trup de om și cap de taur. Povestea spune că regele Minos a poruncit construirea unui labirint uriaș în care a fost închis Minotaurul. Eroul Tezeu ar fi reușit să intre în labirint și să omoare creatura, apoi a găsit ieșirea cu ajutorul firului primit de la Ariadna. Turiștii pot vizita astăzi situl arheologic Knossos, centrul civilizației minoice și locul asociat de-a lungul timpului cu palatul regelui Minos și cu legenda labirintului.

Plaja Balos, din Creta, este cunoscută pentru laguna cu ape turcoaz, nisipul alb și peisajul spectaculos, unul dintre cele mai fotografiate din Grecia. Foto: Shutterstock

Creta este legată și de nașterea lui Zeus. Potrivit mitului, mama sa, Rhea, l-ar fi ascuns într-o peșteră de pe Muntele Ida, pentru a-l proteja de tatăl său, Cronos. Legenda spune că acesta își înghițea copiii, de teamă că unul dintre ei îl va înlătura de la putere. Zeus a fost salvat, a crescut în secret și a devenit mai târziu conducătorul zeilor din Olimp.

Pe lângă siturile arheologice, vizitatorii pot explora peșterile, munții și cheile spectaculoase ale insulei, care au alimentat timp de secole poveștile despre zei și eroi.

Micene, cetatea lui Agamemnon

În nord-estul Peloponezului se află Micene, una dintre cele mai importante cetăți ale Greciei antice și locul asociat cu Agamemnon, regele care ar fi condus armata greacă în Războiul Troian. Intrarea în cetate se face prin celebra Poartă a Leilor, construită din blocuri uriașe de piatră. Zidurile sunt atât de masive, încât vechii greci credeau că numai ciclopii, giganți cu o putere ieșită din comun, le-ar fi putut ridica. În interiorul sitului se găsesc ruinele palatului, morminte și construcții funerare, printre care Tezaurul lui Atreu. Muzeul arheologic expune obiecte descoperite în zonă și oferă o imagine asupra vieții civilizației miceniene.

Situl arheologic din Micene, aflat în nord-estul Peloponezului, păstrează ruinele cetății asociate cu regele Agamemnon și cu legendele Războiului troian. Foto: Shutterstock

UNESCO arată că Micene a fost cel mai important și mai bogat centru palatial al Greciei din epoca bronzului târziu. Situl este strâns legat de epopeile lui Homer, iar Poarta Leilor și zidurile masive sunt considerate exemple importante ale arhitecturii miceniene. Pentru turiști, plimbarea prin cetate înseamnă o trecere continuă între istorie și legendă. Aici, descoperirile arheologice și poveștile despre Agamemnon, Clitemnestra și eroii Troiei se suprapun la fiecare pas.

Grecia rămâne astfel unul dintre puținele locuri în care vacanța la mare poate fi transformată într-o călătorie prin poveștile care au modelat cultura europeană. Zeii și monștrii nu mai apar pe poteci, dar râurile, peșterile, palatele și cetățile din legende pot fi încă vizitate.