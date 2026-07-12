1.272.111 posturi erau ocupate la nivel bugetar în mai 2026, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Este a treia lună la rând când numărul celor angajați la stat este în scădere. La preluarea Cabinetului Bolojan numărul posturilor ocupate în mediul bugetar era de 1.305.595. Așadar, diferența este de 33.484 de posturi ocupate.

Cele mai mari diferențe, la Educație

Ministerul de unde au dispărut cele mai multe posturi ocupate este cel al Educației. În timp ce în iunie 2025, Ministerul Educației avea 308.368 de posturi ocupate, în mai 2025 numărul acestora a ajuns la 293.705. Diferența este de 14.663 de posturi ocupate. În cazul acestui minister instituția a trecut și prin „reforma educației” a lui Daniel David, prin care a fost crescută norma didactică, ceea ce a dus la plecarea automată a unor oameni din sistem.

De asemenea, câteva mii de posturi au dispărut și din administrația publică locală, într-un proces de reașezare care ar trebui să fie și mai clar pe datele din iunie, când ar trebui finalizată reforma administrației girată de Bolojan. Însă până la noile date, statisticile comparate între mai 2026 și iunie 2025 arată o diferență de 8.934 de posturi ocupate.

Reforma administrației locale a fost proiectul care a generat cele mai multe tensiuni la nivelul coaliției de guvernare. Timp de mai bine de jumătate de an Ilie Bolojan nu a reușit să ajungă la un consens cu reprezentanții PSD prin care să fie redactat un act normativ prin care unele administrații publice să nu fie afectate de concedierile masive.

Vârful atins în perioada Ciolacu

Apogeul „statului gras” a fost în ianuarie 2025, când la Palatul Victoria prim-ministru era Marcel Ciolacu, deși acesta ratase turul al II-lea al prezidențialelor. La acel moment, 1.312.508 posturi erau ocupate în mediul bugetar, din care 842.264 de posturi ocupate erau în administrația publică centrală. Pe de altă parte, 470.244 de posturi ocupate erau în administrația publică locală.

Marcel Ciolacu a preluat la situația bugetarilor la 1.284.199 de posturi ocupate, în iunie 2023. Aceasta era moștenirea lăsată de Nicolae Ciucă, prim-ministru între noiembrie 2021 și iunie 2023. 1.258.810 posturi ocupate erau, în schimb, la final de guvernare Cîțu. Practic, în momentul de față statisticile arată o dimensiune a corpului bugetar aproape la nivelul Cabinetului Ciucă.

Statistica posturilor ocupate la stat în 2026

Mai – 1.272.111 de posturi ocupate

Aprilie – 1.274.999 de posturi ocupate

Martie – 1.277.461 de posturi ocupate

Februarie – 1.280.450 de posturi ocupate

Ianuarie – 1.280.305 de posturi ocupate

Statistica posturilor ocupate la stat în 2025

Decembrie – 1.278.795 de posturi ocupate

Noiembrie – 1.280.562 de posturi ocupate

Octombrie – 1.280.852 de posturi ocupate

Septembrie – 1.264.845 de posturi ocupate

August – 1.268.801 posturi ocupate

Iulie – 1.303.563 de posturi ocupate

Iunie – 1.305.595 de posturi ocupate

Mai – 1.305.361 posturi

Aprilie – 1.306.234 de posturi ocupate

Martie – 1.306.241 de posturi ocupate

Februarie – 1.311.451 posturi ocupate

Ianuarie – 1.312.508 de posturi ocupate