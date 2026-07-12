1.272.111 posturi erau ocupate la nivel bugetar în mai 2026, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Este a treia lună la rând când numărul celor angajați la stat este în scădere. La preluarea Cabinetului Bolojan numărul posturilor ocupate în mediul bugetar era de 1.305.595. Așadar, diferența este de 33.484 de posturi ocupate.

Cele mai mari diferențe, la Educație

Ministerul de unde au dispărut cele mai multe posturi ocupate este cel al Educației. În timp ce în iunie 2025, Ministerul Educației avea 308.368 de posturi ocupate, în mai 2025 numărul acestora a ajuns la 293.705. Diferența este de 14.663 de posturi ocupate. În cazul acestui minister instituția a trecut și prin „reforma educației” a lui Daniel David, prin care a fost crescută norma didactică, ceea ce a dus la plecarea automată a unor oameni din sistem.

De asemenea, câteva mii de posturi au dispărut și din administrația publică locală, într-un proces de reașezare care ar trebui să fie și mai clar pe datele din iunie, când ar trebui finalizată reforma administrației girată de Bolojan. Însă până la noile date, statisticile comparate între mai 2026 și iunie 2025 arată o diferență de 8.934 de posturi ocupate.

Reforma administrației locale a fost proiectul care a generat cele mai multe tensiuni la nivelul coaliției de guvernare. Timp de mai bine de jumătate de an Ilie Bolojan nu a reușit să ajungă la un consens cu reprezentanții PSD prin care să fie redactat un act normativ prin care unele administrații publice să nu fie afectate de concedierile masive.

Vârful atins în perioada Ciolacu

Apogeul „statului gras” a fost în ianuarie 2025, când la Palatul Victoria prim-ministru era Marcel Ciolacu, deși acesta ratase turul al II-lea al prezidențialelor. La acel moment, 1.312.508 posturi erau ocupate în mediul bugetar, din care 842.264 de posturi ocupate erau în administrația publică centrală. Pe de altă parte, 470.244 de posturi ocupate erau în administrația publică locală.

Marcel Ciolacu a preluat la situația bugetarilor la 1.284.199 de posturi ocupate, în iunie 2023. Aceasta era moștenirea lăsată de Nicolae Ciucă, prim-ministru între noiembrie 2021 și iunie 2023. 1.258.810 posturi ocupate erau, în schimb, la final de guvernare Cîțu. Practic, în momentul de față statisticile arată o dimensiune a corpului bugetar aproape la nivelul Cabinetului Ciucă.

Statistica posturilor ocupate la stat în 2026

Mai – 1.272.111 de posturi ocupate

Aprilie – 1.274.999 de posturi ocupate

Martie – 1.277.461 de posturi ocupate

Februarie – 1.280.450 de posturi ocupate

Ianuarie – 1.280.305 de posturi ocupate

Statistica posturilor ocupate la stat în 2025

Decembrie – 1.278.795 de posturi ocupate

Noiembrie – 1.280.562 de posturi ocupate

Octombrie – 1.280.852 de posturi ocupate

Septembrie – 1.264.845 de posturi ocupate

August – 1.268.801 posturi ocupate

Iulie – 1.303.563 de posturi ocupate

Iunie – 1.305.595 de posturi ocupate

Mai – 1.305.361 posturi

Aprilie – 1.306.234 de posturi ocupate

Martie – 1.306.241 de posturi ocupate

Februarie – 1.311.451 posturi ocupate

Ianuarie – 1.312.508 de posturi ocupate

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
GSP.RO
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Analiză
Politică 07:00
Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Parteneri
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii
Adevarul.ro
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii
De ce s-a dat, de fapt, cartonaș roșu în Argentina – Elveția. Arbitrul a fost chemat de urgență la VAR și a aplicat o nouă regulă. Este faza care a schimbat definitiv partida
Fanatik.ro
De ce s-a dat, de fapt, cartonaș roșu în Argentina – Elveția. Arbitrul a fost chemat de urgență la VAR și a aplicat o nouă regulă. Este faza care a schimbat definitiv partida
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Vedete din România în costum de baie la 40+. Cum arată Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și alte celebrități la plajă
Stiri Mondene 11 iul.
Vedete din România în costum de baie la 40+. Cum arată Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și alte celebrități la plajă
Mihai Bendeac, nouă înțepătură la adresa lui Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce a pornit conflictul între cei doi
Stiri Mondene 11 iul.
Mihai Bendeac, nouă înțepătură la adresa lui Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce a pornit conflictul între cei doi
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil
ObservatorNews.ro
"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Mediafax.ro
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani
Redactia.ro
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului
KanalD.ro
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului

Politic

Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Analiză
Politică 07:00
Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Dua Lipa i-a cucerit pe toți cu cele mai intime imagini dintr-o destinație de vacanță superbă. Vedeta s-a pozat în tricoul lui Napoli
Fanatik.ro
Dua Lipa i-a cucerit pe toți cu cele mai intime imagini dintr-o destinație de vacanță superbă. Vedeta s-a pozat în tricoul lui Napoli
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare