Concluzia? Turcia este cea mai accesibilă opțiune, deși cu unele excepții notabile, în timp ce Portugalia oferă un excelent raport calitate-preț la cazare și restaurante.

Turcia conduce în topul destinațiilor ieftine

Potrivit datelor analizate, Turcia este semnificativ mai ieftină decât majoritatea țărilor europene. Un coș de bunuri și servicii care costă, în medie, 100 de euro în Uniunea Europeană, ar costa doar 59,6 euro în Turcia. Aceasta înseamnă că prețurile sunt cu 40,4% mai mici față de media europeană. Pe locul următor în clasamentul celor mai accesibile destinații se află Croația, unde același coș ar costa 78,4 euro, urmată de Portugalia (86,6 euro) și Grecia (87,4 euro).

În schimb, Franța este cea mai scumpă dintre cele șapte țări analizate, cu un cost mediu al coșului de 100,3 euro, ușor peste media UE. Italia (97,1 euro) și Spania (91,6 euro) sunt, de asemenea, destinații mai costisitoare comparativ cu Turcia.

Restaurante și hoteluri: Portugalia, în topul preferințelor

Pentru cei care prioritizează cheltuielile pe mese și cazare, Portugalia se dovedește a fi cea mai bună alegere. În această țară, un coș de servicii de restaurante și hoteluri costă, în medie, 73,6 euro, cu 26,4% mai puțin decât media UE. Turcia urmează îndeaproape, cu un indice de preț de 78,3.

Pe de altă parte, Franța și Italia sunt cele mai scumpe la acest capitol, cu indici de 116, respectiv 110,8. Spania (85,4 euro), Grecia (86,1 euro) și Croația (89,6 euro) oferă prețuri mai competitive, dar rămân mai scumpe decât Turcia și Portugalia.

Alimente și băuturi: diferențe semnificative

În ceea ce privește prețurile alimentelor, Turcia se detașează din nou ca fiind cea mai accesibilă destinație, cu un coș alimentar de 75,6 euro, cu mult sub media UE. Spania este singura altă țară sub media europeană, la 94,6 euro. Franța, în schimb, are cele mai scumpe alimente dintre cele șapte țări analizate, cu un indice de 107,9 euro.

Pe segmentul băuturilor alcoolice, Turcia surprinde prin prețuri de peste două ori mai mari decât media UE, cu un indice de 210,2. Grecia (154) și Croația (133,9) urmează pe această listă. În schimb, Italia (81,9) și Spania (90,1) oferă cele mai ieftine opțiuni pentru consumatorii de băuturi alcoolice.

Costurile cu transportul și alte cheltuieli

Pentru turiștii care utilizează transportul public, Turcia rămâne o alegere ieftină, cu un cost mediu de 68,3 euro, sub media UE de 100 de euro. În schimb, Franța este cea mai scumpă opțiune cu un indice de 112,8 euro. Portugalia, Spania și Croația se află în jurul valorii de 80 de euro, iar Grecia rămâne ușor sub media europeană.

În mod similar, prețurile la tutun variază semnificativ între aceste țări. Turcia are cele mai mici prețuri, cu un indice de 25,4 euro, mult sub celelalte destinații analizate. Franța, pe de altă parte, se situează la polul opus, cu prețuri ce depășesc media UE, având un indice de 191,1 euro.

Fructele de mare, mai accesibile în sudul Europei

Pentru iubitorii de fructe de mare, Portugalia oferă cele mai bune prețuri, cu un coș mediu de 95,4 euro. Grecia este cea mai scumpă, cu un indice de 112,7 euro, însă diferențele între cele șapte țări analizate sunt mai puțin semnificative în această categorie.

Pentru o vacanță accesibilă, Turcia rămâne o opțiune de top, mai ales pentru cei cu bugete mai mici. În același timp, Portugalia se remarcă printr-un raport excelent calitate-preț, în special pentru cazare și mese. Alegerea destinației depinde însă și de prioritățile fiecărui turist și de preferințele personale.

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