Primele imagini în care Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu apar împreună într-o vacanță au atras atenția publicului și au alimentat din nou speculațiile privind o posibilă relație între cei doi. Deși niciuna dintre părți nu a confirmat existența unei povești de dragoste, surse citate de presa mondenă susțin că apropierea lor ar fi început în urmă cu mai mult timp, într-un cadru discret.

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Imaginile din Mykonos au atras atenția publicului

Simona Halep și Dorin Mateiu au ajuns din nou în centrul atenției după ce au fost surprinși împreună în timpul unei vacanțe petrecute în Mykonos, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Grecia.

Fotografiile publicate de presa mondenă reprezintă primele imagini în care cei doi apar împreună într-un context de vacanță, după o perioadă îndelungată în care au evitat să fie fotografiați în aceeași ipostază.

#showbiz #relatie #fyp #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro După mai bine de două decenii în care și-a măsurat viața în turnee, clasamente și trofee, Simona Halep pare să fi descoperit un lux pe care nu și l-a permis (din punct de vedere al timpului, evident) prea des în anii de glorie și anume relaxarea și vacanțele. De când și-a anunțat retragerea din tenis, fosta lideră mondială a schimbat ritmul alert al circuitului WTA cu o existență mult mai relaxată, împărțită între călătorii și timp liber. Timp liber pe care nu și-l petrece singură ori în compania prietenilor, ci mai mult cu noul ei iubit, milionarul Dorin Mateiu. Iar acum, CANCAN.RO vă dezvăluie că "Regina tenisului" și "Regele mezelurilor" au plecat în vacanță, pe meleaguri elene, nu oriunde, ci în Mykonos. Avem imagini tari cu cei doi porumbei care s-au asortat milimetric! Simona Halep se bucură de noua etapă a vieții sale, fără programul strict și presiunea competițiilor. Simona și-a găsit și noi hobby-uri, printre care și golful (hobby comun cu cel al lui Dorin Mateiu), după ani întregi în care tenisul a fost prioritatea absolută. Dacă pe plan profesional lucrurile sunt clare, viața sentimentală a campioanei continuă să stârnească interes. Deși Simona nu a confirmat niciodată oficial existența unei povești de dragoste, detalii de necontestat au tot apărut de-a lungul timpului. #simonahalep

Apariția lor a generat numeroase comentarii, în condițiile în care de-a lungul ultimilor ani au existat mai multe speculații privind natura relației dintre fosta lideră mondială din tenis și omul de afaceri.

Declarația făcută de Dorin Mateiu în 2024

În ciuda zvonurilor apărute în spațiul public, Dorin Mateiu a negat în trecut existența unei relații sentimentale. „Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva”.

Omul de afaceri declara atunci că s-au cunoscut în complexul Rahmaninov din București, unde Simona Halep deține un apartament, precizând că relația dintre ei era una amicală.

Primele întâlniri ar fi avut loc pe un teren de golf

Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, începuturile apropierii dintre cei doi s-ar fi produs într-un cadru discret, departe de atenția publicului. Surse citate de CANCAN.RO susțin că Simona Halep și Dorin Mateiu s-ar fi cunoscut mai bine pe un teren de golf din apropierea localității Periș, aflată lângă București.

În aceeași perioadă, un rol important l-ar fi avut și fostul tenismen Dinu Pescariu, despre care sursele menționate afirmă că ar fi fost persoana care i-a adus inițial împreună. Potrivit acelorași informații, întâlnirile ar fi început în cadrul unor partide de golf, iar ulterior relația dintre cei doi s-ar fi apropiat.

De la discreția de la Periș la vacanța din Mykonos

Conform sursei citate, terenul de golf și complexul din apropierea Perișului le-ar fi oferit celor doi discreția necesară pentru a petrece timp împreună fără expunere publică.

Între timp, apariția lor în Mykonos a fost interpretată de mulți drept un semn că relația dintre cei doi a devenit mai vizibilă. În imaginile publicate, Simona Halep și Dorin Mateiu apar plimbându-se pe malul mării și petrecând timp împreună în vacanță.

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Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este unul dintre oamenii de afaceri cunoscuți din România, cu investiții importante în sectorul imobiliar. În vârstă de 59 de ani, acesta este cu aproximativ 25 de ani mai mare decât Simona Halep. Omul de afaceri are și o fiică, Anca, practicantă a golfului și care locuiește în Dubai.

În ceea ce privește viața sa personală, Dorin Mateiu a preferat de-a lungul timpului să păstreze discreția, motiv pentru care există puține informații publice despre relațiile sale.

Originar din Alba Iulia, acesta și-a construit reputația în mediul de business după ce a pus bazele companiilor Elit și Vericom, două nume importante din industria cărnii și a produselor din carne din România. Datorită succesului înregistrat în acest domeniu, a primit supranumele de „Regele mezelurilor din Transilvania”.

După ani în care a dezvoltat afacerea și a transformat-o într-un jucător important pe piața locală, Dorin Mateiu a făcut un pas strategic major. Acesta a vândut companiile Elit și Vericom către gigantul american Smithfield Foods, controlat de grupul chinez WH Group. Tranzacția i-a consolidat poziția financiară și i-a permis să se concentreze asupra unor noi direcții de investiții.

În ultimii ani, omul de afaceri și-a orientat atenția către sectorul imobiliar. Dorin Mateiu deține o participație importantă în cadrul One United Properties, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România. Numele său este asociat și cu proiecte rezidențiale premium, precum One Rahmaninov, dar și cu investiții în terenuri și clădiri de birouri din București.

Portofoliul său include și alte proiecte importante, printre care dezvoltarea centrului comercial Alba Mall. De asemenea, presa a relatat că omul de afaceri deține proprietăți de lux în Dubai și că este implicat în mai multe investiții din domeniul tehnologiei și al dezvoltării imobiliare. În ultimii ani, numele său a fost menționat și în contextul unor speculații privind o presupusă relație cu Simona Halep, informații pe care le-a negat public.

În ceea ce privește averea, Dorin Mateiu se regăsește constant în clasamentele celor mai bogați români. Potrivit estimărilor publicate de reviste economice și topuri de specialitate, averea sa este evaluată la aproximativ 65-70 de milioane de euro. O parte importantă a acestei valori provine din participația deținută la One United Properties, evaluată la peste 230 de milioane de lei, la care se adaugă proprietăți imobiliare, active financiare și alte investiții realizate de-a lungul anilor.

Simona Halep, într-o nouă etapă a vieții

După retragerea din tenis și după divorțul de Toni Iuruc, Simona Halep a ales să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Fosta campioană nu a comentat până în prezent imaginile apărute și nici speculațiile privind o posibilă relație cu Dorin Mateiu.

În lipsa unei confirmări oficiale din partea celor doi, informațiile privind începutul apropierii lor rămân la nivel de speculații apărute în presa mondenă.

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