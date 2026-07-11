Cât costă kilogramul de vinete în piețe. Românii stau la cozi pentru salata preferată a verii

În plină vară, Piața Obor respiră în ritmul sacoșelor pline și al negocierilor purtate peste lăzile cu legume.

Tarabele sunt un spectacol de culori: roșii cărnoase, castraveți crocanți, ardei în toate nuanțele, verze proaspete și legături generoase de pătrunjel, mărar și leuștean.

Mirosul de verdeață proaspăt ruptă se amestecă cu cel al tomatelor coapte în soare. „Nu mai stați și vă uitați, hai veniți de cumpărați!”, este mesajul care răsună de la o vânzătoare venită din Băleni, de Dâmbovița.

Cât costă kilogramul de vinete, în piață

Cu toate acestea, vedetele zilei nu sunt roșiile și nici ardeii. Cele mai mari cozi se formează în fața lăzilor cu vinete.

Cele mai multe au venit din Dridu, județul Ialomița, iar prețul care atrage cei mai mulți cumpărători este de 3,90 lei kilogramul.

Cât costă kilogramul de vinete în piețe. Libertatea a mers în Piața Obor din BucureștiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

La câteva tarabe, comercianții încearcă să atragă clienții cu promoții de 2,90 lei kilogramul, în timp ce alte vinete, mai mari și atent alese, ajung și la 5 lei kilogramul.

„Luați, doamnă, sunt culese ieri seară! Se coc imediat pe plită, ies numai bune de salată”, își îmbie clienții un producător din Dridu, în timp ce cântarul abia mai face față.

„Salata de vinete fără ceapă proaspătă nu are niciun farmec”

Oamenii nu cumpără câte o vânătă sau două. Pleacă acasă cu sacoșe întregi.

„Pun și la congelator. Acum e vremea lor și nu vreau să dau iarna dublu pe ele”, spune o femeie care tocmai și-a ales aproape șase kilograme.

Alături, un bărbat completează cumpărăturile cu două legături de ceapă verde.

„Salata de vinete fără ceapă proaspătă nu are niciun farmec. Dacă găsesc ceapă scoasă azi din grădină, nici nu mă mai uit în altă parte”, spune încântat.

Iar pentru cei care preferă un gust mai dulceag, alegerea este clară: ceapa roșie de apă, de Buzău, nelipsită de pe mesele comercianților în această perioadă.

Cât costă kilogramul de vinete în piețe. Românii stau la cozi pentru salata preferată a verii

Salata de vinete devine regina meselor de sezon

Vânzătorii spun că, deși tarabele sunt pline de legume de sezon, vinetele sunt cele care dispar primele.

„De când au început să se coacă bine, numai asta se cere. Vin oamenii dimineața și iau câte cinci, șapte, chiar zece kilograme. Toți spun același lucru: fac salată pentru familie”, povestește un comerciant.

Prin piață se aud aceleași întrebări la fiecare câțiva pași: „Cât sunt vinetele?”, „De unde sunt?”. Răspunsul vine aproape de fiecare dată la fel: „Dridu, Ialomița”.

Iar când vinetele sunt fragede, coapte și la un preț bun, salata de vinete devine regina meselor de sezon.

Ce beneficii au vinetele pentru sănătate

Vinetele sunt considerate legume, dar din punct de vedere botanic ele sunt, de fapt, fructe. Minunatele vinete au o textură unică, un gust deosebit și multe beneficii pentru sănătate.

Vinetele sunt o sursă bogată de nutrienți, vitamine, minerale și antioxidanți și pot fi preparate în rețete de-a dreptul delicioase. Deși au puține calorii, vinetele conțin vitamina C și K și sunt bogate în fibre și antioxidanți, care aduc numeroase beneficii organismului.

Pe lângă faptul că conțin o varietate de vitamine și minerale, vinetele au și un număr mare de antioxidanți. Studiile au arătat că antioxidanții ar putea ajuta la prevenirea multor tipuri de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă și cancerul.

Datorită conținutului lor de antioxidanți, studiile sugerează că vinetele pot ajuta la reducerea riscului de boli de inimă.

Cât costă kilogramul de vinete în piețe. Românii stau la cozi pentru salata preferată a verii

Cum se face salata de vinete

Se coc uniform vinetele pe grătar sau pe flacăra de la aragaz, după care se lasă să se răcească și se curăță de coajă.

Vinetele se pun la scurs într-o sită și se lasă pentru câteva ore. Când s-au răcit, vinetele se toacă mărunt și între timp se pregătește maioneza. Se mărunțește gălbenușul de ou, se amestecă cu lingurița de muștar și se amestecă energic într-un singur sens.

Când vinetele se răcesc se amestecă cu ceapa tocată mărunt, usturoiul mărunțit și maioneza. Se încorporează toate ingredientele și salata de vinete se pune la rece până la momentul servirii. Se presară deasupra pătrunjel proaspăt și totul este numai bun.

Te invităm să descoperi mai multe rețete pentru salată de vinete.

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