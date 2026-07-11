Decizii favorabile în instanță pentru angajații feroviari

Majoritatea deciziilor sunt pronunțate în primă instanță, iar tendința arată o creștere a numărului de astfel de cazuri, conform publicației Club Feroviar. Pe portalul instanțelor de judecată au fost publicate recent mai multe sentințe care confirmă dreptul ceferiștilor activi sau pensionați de a beneficia de condiții speciale de muncă.

Printre acestea se numără și cazul unui „meseriaș întreținere cale” de la Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) Iași. Pe 8 iulie 2026, Tribunalul Botoșani a hotărât că activitatea sa desfășurată începând cu 1 septembrie 2024 trebuie încadrată în condiții speciale de muncă, obligând angajatorul să plătească contribuțiile sociale aferente și să încheie un act adițional la contractul de muncă. Decizia nu este definitivă, iar CFR SA poate face apel la Tribunalul Botoșani.

Un alt caz din nordul Moldovei a vizat un șef de tren angajat la CFR Călători. Aceeași instanță a decis că activitatea acestuia este încadrată în condiții speciale de muncă, începând tot cu 1 septembrie 2024. Și în acest caz, dacă decizia rămâne definitivă, compania va fi obligată să încheie un act adițional la contractul de muncă, conform Legii pensiilor (360/2023) și Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1561/2022.

Pensionarii își recâștigă drepturile

Nu doar angajații activi ai CFR au obținut câștig de cauză în instanțe. În județul Botoșani, un pensionar a reușit să obțină o nouă decizie de pensionare care include perioada 2001-2024 ca fiind desfășurată în condiții speciale de muncă.

Decizia instanței obligă Casa Județeană de Pensii Botoșani să ia în considerare adeverințele prezentate de reclamant și să respecte prevederile Legii 360/2023.

„Obligă Casa Județeană de Pensii Botoșani să emită o nouă decizie de pensionare cu valorificarea adeverințelor 1.8.P/78/10.02.2026 si 97/RU/10.02.2026 ca dovezi pentru prestarea muncii în condiții speciale de către reclamantul… în perioada 01.04.2001-01.09.2024 și respectarea art. 15 si art. 88 din Lega 360/2023”, se menționează în hotărârea Tribunalului Botoșani, din 8 iulie. Nici această decizie nu este una definitivă!

Aceste hotărâri sunt posibile datorită modificărilor legislative recente, inclusiv Legea pensiilor (360/2023) și Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1561/2022, care completează Statutul personalului feroviar (Legea 195/2020). La articolul 28 al noii legi a pensiilor sunt incluse locurile de muncă ce presupun condiții speciale, printre care activitățile legate de siguranța circulației feroviare.

Președintele Federației Naționale Drum de Fier, Ioan Șimon, a confirmat pentru Club Feroviar că tot mai mulți angajați și pensionari contestă în instanță deciziile caselor de pensii și reușesc să obțină recunoașterea drepturilor lor.

„Avem foarte mulți colegi care s-au îndreptat împotriva caselor de pensii și au contestat în instanță deciziile de pensionare. Ei în dreptul rubricii cu grupa de muncă figurau cu zero. Și au câștigat”, a explicat acesta.

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