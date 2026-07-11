O echipă de chirurgie cardiacă coordonată de managerul acestei unități de elită, prof. dr. Grigore Tinică, avându-l ca proctor pe prof. dr Horațiu Moldovan, șeful clinicii de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgență Floreasca, a salvat viața unui pacient de 44 de ani.

„Este vorba de un tânăr care suferea de cardiomiopatie dilatativă, se afla în șoc cardiogen cu multe medicamente care îl mențineau în viață. Avea șanse mici să își mențină tonusul pe termen mediu”, ne-a declarat prof. dr. Tinică, care ne-a oferit, în exclusivitate, și fotografii de la intervenția istorică.

Timpii operatori au fost conform standardelor internaționale. „La Iași există medici foarte bine pregătiți, pe care îi cunosc de mulți ani. Nu am avut nicio emoție, îi felicit și sunt convins că în viitor vom vorbi și de alte performanțe ale dumnealor”, ne-a declarat prof. dr. Horațiu Moldovan.

Componenții echipei de chirurgie cardiovasculară au fost dr. Mihai Enache, medic primar și șef de lucrări UMF Iași, dr. Andrei Țăruș, medic specialist și doctorand, dr. Alberto Bacușcă, medic specialist și asistent universitar, dr Silviu Stoleru, medic specialist. Asistenți medicali perfuzioniști au fost Adrian Bujor și Mihai Boicu.Echhipa ATI a fost alcătuită din seful secției, dr. Daniel Dăscălescu, și de dr. Dumitru Grăjdeanu, medic primar.

Cardiomiopatia dilatativă este o boală a mușchiului cardiac, în care se produce o lărgire exagerată a camerelor inimii. Afectează mai întâi ventriculul stâng, iar apoi se întinde la ventriculul drept și la atrii. Atunci când camerele inimii se lărgesc, ele își reduc capacitatea de a se contracta, inima nu mai are suficientă forță să pompeze tot sângele pe care îl primește și astfel apare insuficiența cardiacă. Cardiomiopatia dilatativă poate evolua din cauza extrasistolelor ventriculare, care agravează disfuncția de pompă a inimii.

Donatorul a fost un tânăr de 28 de ani, care a făcut un accident vascular cerebral pe terenul de sport. I s-au mai prelevat plămânii, care au ajuns în Italia, ficatul (tranplantat local la Spitalul Sf Spiridon), rinichii și corneele (la Spitalul CI Parhon), dar și tendoane pentru banca de țesuturi de la Spitalul Colentina.

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