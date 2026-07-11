Update 16.00: În sprijinul misiunii de salvare, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unităţi de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Acestea se vor deplasa pe stadionul din oraşul Buşteni.

Totodată, la caz a fost alocat şi elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeş.

Știre inițială: Echipele de salvatori montani intervin la faţa locului pentru a le acorda primul ajutor, iar un elicopter SMURD din Târgu Mureş a fost solicitat pentru sprijin aerian. Potrivit autorităţilor, misiunea este în desfăşurare.

„Vom reveni cu informaţii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au transmis reprezentanţii DSU.

-știre în curs de actualizare-

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Celebra prezentatoare TV a rămas în bikini și urmăritorii ei sunt în extaz: „Atâta frumusețe într-o singură poză?”
GSP.RO
Celebra prezentatoare TV a rămas în bikini și urmăritorii ei sunt în extaz: „Atâta frumusețe într-o singură poză?”
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Parteneri
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii
Adevarul.ro
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii
România la EURO 2028: în ce urnă valorică vor fi tricolorii lui Gică Hagi. Miza uriașă a meciurilor cu Bosnia și Suedia
Fanatik.ro
România la EURO 2028: în ce urnă valorică vor fi tricolorii lui Gică Hagi. Miza uriașă a meciurilor cu Bosnia și Suedia
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Vedete din România în costum de baie la 40+. Cum arată Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și alte celebrități la plajă
Stiri Mondene 15:30
Vedete din România în costum de baie la 40+. Cum arată Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și alte celebrități la plajă
Mihai Bendeac, nouă înțepătură la adresa lui Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce a pornit conflictul între cei doi
Stiri Mondene 14:20
Mihai Bendeac, nouă înțepătură la adresa lui Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce a pornit conflictul între cei doi
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
A câştigat 15 milioane de euro la loterie cu numerele pe care le juca de 20 de ani, dar nu va primi niciun ban
ObservatorNews.ro
A câştigat 15 milioane de euro la loterie cu numerele pe care le juca de 20 de ani, dar nu va primi niciun ban
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Vrei să pleci în VACANȚĂ? Acestea sunt destinațiile unde găsești CELE MAI MICI prețuri în Europa la mâncare, alcool și cazare
Mediafax.ro
Vrei să pleci în VACANȚĂ? Acestea sunt destinațiile unde găsești CELE MAI MICI prețuri în Europa la mâncare, alcool și cazare
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
Redactia.ro
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea! Mai multe drone au fost detectate lângă Chilia şi Ismail
KanalD.ro
Alertă aeriană în Tulcea! Mai multe drone au fost detectate lângă Chilia şi Ismail

Politic

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Politică 10 iul.
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Lovitură! Gică Hagi bagă 300.000 de euro în conturile Universității Craiova!
Fanatik.ro
Lovitură! Gică Hagi bagă 300.000 de euro în conturile Universității Craiova!
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare