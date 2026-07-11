Update 16.00: În sprijinul misiunii de salvare, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unităţi de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Acestea se vor deplasa pe stadionul din oraşul Buşteni.

Totodată, la caz a fost alocat şi elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeş.

Știre inițială: Echipele de salvatori montani intervin la faţa locului pentru a le acorda primul ajutor, iar un elicopter SMURD din Târgu Mureş a fost solicitat pentru sprijin aerian. Potrivit autorităţilor, misiunea este în desfăşurare.

„Vom reveni cu informaţii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au transmis reprezentanţii DSU.

-știre în curs de actualizare-