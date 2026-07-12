Cod galben de furtuni emis de ANM, duminică, 12 iulie 2026

Atenționarea meteorologică emisă de ANM este valabilă de duminică, 12 iulie, ora 12:00, până luni, 13 iulie, ora 02:00 și vizează zonele indicate în textul și harta publicate de meteorologi. Potrivit ANM, fenomenele de instabilitate atmosferică vor afecta Carpații Meridionali, local Carpații Orientali și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales seara și noaptea Dobrogea.

„Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales seara și noaptea în Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Harta județelor lovite de furtuni duminică, 12 iulie 2026. Sursa foto: ANM
Harta județelor lovite de furtuni duminică, 12 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala și în alte zone ale țării. „Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii extinse, mai ales în jumătatea de est a țării”, arată ANM.

Ploi și vijelii așteptate și în București

Pentru Capitală, meteorologiii au emis o prognoză specială valabilă în același interval, 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 02:00. Potrivit specialiștilor, vremea va deveni instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate ploi torențiale și intensificări ale vântului.

„După-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade, iar cea minimă de 15…16 grade”, potrivit prognozei speciale emise de ANM.

În intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 02:00, municipiul București se află sub atenționare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vezi și: Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie–9 august 2026

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