De Livia Lixandru,

„22 de tineri frumoși la concursul de Miss&Mister 2019 colegiul național I.L.Caragiale.Frumoasa mea a avut curaj sa se înscrie, a muncit mult sa iasă dansul perfect și și-a ales de la Eli Lăslean o rochie de seară splendidă. Bravo,Mara!Locul 3 in seara asta.

Pentru mine tu ești oricum cea mai frumoasă, a scris Raluca Moianu în dreptul imaginii de pe Facebook.

În urmă cu un an, fostul soț al Ralucăi Moianu a murit

Recent, fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a vorbit despre moartea partenerului său de viață, Marius Ancuța, unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi.

„Ziarele au scris că am fost în depresie. Nu, nu am fost în depresie. Am fost, însă, foarte tristă. Anul de doliu este important, n-aş fi putut să încep o relaţie sau să mă mărit imediat.

N-aş fi putut. Am prieteni foarte buni. Adică am avut norocul unor familii de prieteni extraordinari care au fost cu mine şi lângă mine, care m-au scos din stare de fiecare dată“, a declarat Raluca Moianu la OK! TV Online, potrivit okmagazine.ro.

„După ce a murit soţul meu, ne-am făcut bagajele şi am plecat în America de Sud. Am plecat în Columbia, la Bogota, pentru că eu acolo am copilărit şi pentru că reconectarea mea la momentele acelea fericite m-a făcut să îmi dau un restart şi să pot să merg mai departe. Am stat acolo un an de zile şi am reuşit să ieşim din starea aia de tristeţe“.

Marius Ancuța, unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi din țara noastră, a încetat din viață în iulie 2018.

Acesta avea 50 de ani. Marius Ancuța a fost căsătorit cu Raluca Moianu, cei doi divorțând după 15 ani de mariaj. După un timp însă, cei doi s-au împăcat și formau din nou un cuplu. Din căsnicia lor a rezultat o fiică, Mara.

