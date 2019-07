Coșmarul trăit de Raluca Moianu în Grecia. „Nu am văzut în viața mea așa ceva”

Raluca Moianu a povestit în mediul online ce coșmar a trăit. Acxeasta a fost surprinsă de furtună pe o autostradă.

„Eu am făcut această poză.Furtuna ne-a prins pe autostradă, în Sithonia. Nu am văzut în viața mea așa ceva și sper să nu mai am vreodată parte. Drumurile au fost blocate de copaci căzuți și intervențiile pompierilor au durat multe ore. Promit ca data viitoare când plec să mă uit cu atenție la avertizările meteo. Acum e senin și sper să rămână așa”, a povestit Raluca Moianu pe contul său de socializare.

O furtună puternică a afectat aseară nordul Greciei (regiunea Halkidiki), în urma căreia și-au pierdut viața șapte turiști, între care doi români. Alte 100 de persoane au fost rănite. În zonă au fost semnalate fenomene meteo extreme, vânt foarte puternic, ploaie şi grindină, care au distrus clădiri, au rupt copaci din rădăcină și chiar au măturat rulote.

Citește și:

Viorica Dăncilă intervine în scandalul pontonului lui Ivan Patzaichin, înlăturat de pe Dâmbovița. Fostul campion făcuse apel pentru „accesul gratuit al bucureștenilor la luciul apei”

Citește mai multe despre Raluca Moianu și Grecia pe Libertatea.