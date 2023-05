Nouă perechi de vedete au pornit în aventura vieții lor la „America Express – Drumul Soarelui”. Concurenții au predat telefoanele echipei de producție, iar sâmbătă, 27 mai, au început cursa pentru marele premiu.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață, și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș, sunt concurenții care au spus un DA hotărât provocării celui de-al șaselea sezon „America Express”, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Recomandări EXCLUSIV Juliette Binoche, interviu pentru publicul românesc despre noul film al său, o poveste de „senzualitate culinară”. De ce doi chefi celebri au stat lângă ea pe platou

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cutremurul de 6,6 grade din Columbia a fost simțit de concurenți

Întreaga echipă de la „America Express” a simțit cutremurul din Columbia, care a avut 6,6 grade pe scara Richter.

Irina Fodor, prezentatoarea show-ului de la Antena 1, a povestit pe rețelele de socializare cum s-a simțit cutremurul. Concurenții de la „America Express – Drumul Soarelui” au început aventura din Medellin, al doilea cel mai mare oraș din Columbia.

„După trei avioane schimbate și muuulte ore în zbor, am ajuns în Columbia. Prima noapte în Medellin a venit la pachet cu senzații tari, un cutremur de 6,6 grade care mi-a cam zbârlit părul pe ceafă. ?A doua zi a adus o premieră pentru mine: primul zbor cu elicopterul deasupra unui peisaj de o frumusețe răpitoare. Asta mi-a cam plăcut.?? În concluzie, sezonul 6 se anunță unul plin de adrenalină!? Vă mai țin la curent cu locuri frumoase și experiențe periculoase!? Vă pup, vă îmbrățișez și nu uitați să mai trimiteți, din când în când, câte un gând bun concurenților noștri!”, a transmis prezentatoarea de la Antena 1.

Recomandări Mircea Geoană a anunțat că va ajuta, omenește, familia cumnatului urmărit general Ionuț Costea, condamnat pentru corupție. Cine ajută însă familiile românilor plecați să muncească, nu ca să fugă de închisoare?

Iulia Albu, concurentă la „America Express – Drumul Soarelui”

A fost o surpriză să o vedem pe Iulia Albu printre concurenții de la America Express și acum declară că este pregătită să treacă prin această experiență, care cu siguranță va fi una de neuitat atât pentru ea, cât și pentru iubitul ei, Mike. „Este oficial #teamMAIIA America Express începe acum! El este Mike și, chiar dacă îmi cântă la vioară nu întotdeauna îmi cântă și în strună. My partner in craziness and life . Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează”, a scris criticul de modă pe rețelele de socializare.

Reamintim faptul că Iulia Albu a mai fost la Asia Express, în calitate de invitat special. Ea este pregătită să facă față tuturor provocărilor din show-ul de la Antena 1. „America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un mare DA! De ce acum? Pentru că acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu, cât și în noi înșine. Suntem aici pentru experiența completă!”

Recomandări REPORTAJ. „Turcul pleacă în Europa, se bucură de democrație, dar spune că e mai bine dincolo”. Al doilea tur de alegeri, prin ochii „micului Istanbul” din București

Mike, iubitul Iuliei Albu, a povestit cum a primit propunerea din partea acesteia. „Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți în America Express, am știut clar care va fi răspunsul meu. În fond, nu aveam cum să o las singură în această aventură. Iulia este curajoasă și determinate, dar, la finalul zilei, este ca un copil mic care are nevoie constantă de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe acum! Și cu mine, aparent!”

Playtech.ro Cum s-a îmbrăcat Smiley la nunta cu Gina Pistol. Toți au fost uimiți de alegere FOTO

Viva.ro Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce gest a decis să facă prezentatoarea în ziua nunții

TVMANIA.RO Costi Diță și casa de modă „Las Fierbinți”. Câte treninguri are Giani? „Unele sunt unicat”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Planta din Africa pe care românii o pot cultiva în țară și cu care vor da lovitura în viitorul apropiat. Nu e afectată de secetă și înlocuiește cu succes porumbul

Știrileprotv.ro Topul celor mai puternice 10 armate ale lumii în 2023. Surprinzător, pe ce loc se află România

Observatornews.ro Gina Pistol şi Smiley s-au ţinut strâns în braţe în timpul dansului mirilor. Imagini cu cel mai emoţionant moment de la nunta de basm

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, show la nuntă: 'Josephine a dansat balet, s-a făcut cerc în jurul ei' / Foto exclusiv