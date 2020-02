De Camelia Diaconu,

Filme cu mașini – pelicule care te vor ține cu sufletul la gură

Motoare ambalate la maxim, adrenalină și mulți cai putere. Acestea sunt ingredientele principale care nu lipsesc niciodată din seria filmelor cu mașini. Urmărești curse periculoase, dar care întotdeauna se termină spectaculos, pasionați de mașini care pun mai presus de orice iubire față de automobil, iar toate acestea transformă producțiile în cele mai urmărite și apreciate filme cu mașini de către un public variat. Iată care sunt cele mai bune filme pe care merită să le vizionezi!

Cele mai iubite filme cu mașini

Mad Max – Fury Road

Primul film Mad Max a apărut în anul 1979, iar după el au urmat alte două serii la fel de spectaculoase. Este un film special pentru iubitorii de acțiune pe patru roți deoarece mașinile puternice sunt în prim plan. Filmul spune povestea lui Mad Max, un tânăr care este urmărit de trecutul său turbulent și își dorește să scape, motiv pentru care preferă întotdeauna să călătorească singur și să nu își facă prieteni. Însă, el se alătură unui grup de supraviețuitori și de aici începe lupta.

Mad Max – Fury Road – trailer

Drive – unul dintre cele mai urmărite filme cu mașini

Un film în care vei urmări povestea unui pilot al șoselelor din Los Angeles, dar care,d e fapt, ascunde o viață dublă. În timpul zilei este cascador, în timp ce noaptea el devine cel mai căutat pilot pentru a ajuta tâlharii să scape de încurcături. Acțiunea filmului te va ține cu sufletul la gură.

Drive – trailer

Death Race

Pelicula face parte din topul celor mai bune filme cu mașini din toate timpurile. Acțiunea se petrece în New York, în anul 2000, iar povestea filmului ne prezintă problema cu care se confruntă societatea post-industrială, aceea de creștere fără precedent a infracționalității. Pentru a rezolva această situație, dar și pentru a aerisi închisorile și pentru a distra publicul spectator, gardienii pun bazele unei curse diabolice de mașini. Totul se trăiește la intensitate maximă.

Death Race – trailer

Gone în 60 Seconds – o misiune imposibil de realizat

Personajul principal, Randall Raines hotărâse să renunțe la viața de delicvent și să înceapă o viață nouă, însă vizita unui prieten vechi îl face să își schimbe hotărârea. Pentru a salva viața fratelui său, el descoperă că nu are de ales și trebuie să se întoarcă la vechea meserie: furtul mașinilor. Misiunea aproape imposibilă apare atunci când află că trebuie să fure 50 de mașini într-o noapte.

Gone în 60 Seconds – trailer

Baby Driver – șoferul cu propriile reguli de circulație

Baby este soferul lui Doc, șeful unui bande care se ocupă cu spargeri de bănci în timpul zilei, deoarece se bazează pe iscusința șoferului Baby. Însă, ce îl face pe Baby un șofer diferit este faptul că el reușește să conducă atât de bine imediat cu își pune căștile în urechi, deoarece muzica preferată îl ajută să execute manevrele necesare pentru a ieși învingător.

Baby Driver – trailer

The Transporter – filme cu mașini apreciate de public

Un fost membru al Forțelor Speciale are o viață aparent liniștită în Franța, iar pentru a-și câștiga existența oferă servicii de curierat celor care îl solicită. El transportă colete dintr-un loc în altul, fără să pună întrebări, și are reguli stricte pentru a-și duce la bun sfârșit misiunile.

The Transporter – trailer

Filme cu mașini și actori celebri – Rush

Filmul prezintă povestea a doi dintre cei mai cunoscuți piloți din epoca de aur a curselor Formula 1: James Hunt și Niki Lauda, dar și lupta celor două echipe din care ei fac parte: McLaren și Ferrari. Acțiunea filmului le prezintă poveștile de viață celor doi, dar și adrenalina sezonului de Formula 1 din 1976.

Rush – trailer

Grand Prix

Un alt film care ne prezintă scene reale în care apar campionii mondiali de Formula 1 precum Phil Hill, Graham Hill sau Jim Clark. Filmul Grand Prix a câștigat trei premii Oscar datorită realizărilor tehnice deosebite.

Grand Prix – trailer

Need for Speed – acțiune cu mulți cai putere

Filmul Need for Speed este unul dintre cele mai de succes filme cu mașini, inspirat din cunoscutul joc video cu mașini. Este o producție care aduce în prim plan adrenalina, dar și libertatea curselor virtuale, însă imaginația, dar și pasiunea protagoniștilor pentru întreceri cu mașini depășește orice imaginație.

Need for Speed – trailer

Filme cu mașini – RONIN

Filmul îi are în prim plan pe mercenarii Ronin, majoritatea dintre ei sunt foști membri ai serviciilor secrete, care sunt angajați să fure o servietă extrem de bine păzită, care urmeză să fie vândută de către păzitorul ei unei filiere rusești. Însă, misiunea este un adevărat spectacol de unde nu lipsesc nici disensiunile.

Ronin – trailer

Fast and Furious: Tokyo Drift – cel mai cunoscut film cu mașini

Face parte din categoria celor mai bune filme de acțiune care ne arată cele mai spectaculoase curse ilegale de mașini. Este al treilea film din seria The Fast and the Furious și ne arată ce se întâmplă după evenimentele Fast and Furious 6. Întreaga acțiune este filmată în Los Angeles și Tokyo și în prim plan avem două bande rivale, care luptă pentru supremația străzilor din Los Angeles.

Fast and Furious: Tokyo Drift – trailer

Smokey and the Bandit

O altă producție ce face parte din categoria celor mai bune filme cu mașini, care urmărește povestea a doi spărgători. Întreaga lor aventură se transformă într-un film de comedie datorită interpretării impecabile a celor mai buni actori.

Smokey and the Bandit – trailer

Așadar, dacă ești pasionat de acțiune și de cai putere, mai sus găsești lista celor mai bune filme cu mașini. Îți recomandăm să vizionezi și cele mai frumoase filme cu câini.

