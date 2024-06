Filme şi seriale noi pe Netflix în luna iunie 2024

În luna iunie, Netflix ne surprinde din nou cu o serie de lansări captivante, ce promit să ne țină lipiți de ecrane ore în șir. De la drame tulburătoare la comedii răsunătoare, și de la thrillere palpitante la documentare revelatoare, oferta diversificată a Netflix reușește să acopere gusturile celor mai pretențioși cinefili.

În luna iunie, Netflix vine cu noi filme și seriale: Bridgerton: Sezonul 3 Partea 2, un nou capitol din îndrăgita serie, în care Penelope decide că e timpul să își caute un soț care să îi ofere independența necesară pentru a-și continua viața dublă ca Lady Whistledown; Sweet Tooth: Sezonul 3, un ultim sezon în care Gus și prietenii săi pornesc într-o călătorie nebunească, în speranța că vor găsi leacul pentru Maladie și că vor descoperi adevărul despre hibrizi; A Family Affair, un film rom-com cu Nicole Kidman, Zac Efron și Joey King în rolurile principale, despre o iubire surprinzătoare care atrage după sine complicații legate de dragoste, sex și identitate.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Hit Man, un film care aduce în prim plan pasiunea ce se naște între un fals asasin plătit și potențiala lui clientă, cu Glen Powell și Adria Arjona; My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Sezonul 5, cu Dave care stă de vorbă cu Miley Cyrus, câștigătoare a premiului Grammy, și cu Charles Barkley, o legendă a baschetului, despre viețile și carierele lor; The Mole: Sezonul 2, unde competiția se mută în Malaysia pentru un nou sezon cu răsturnări de situație.

În plus, sezonul 4 din New Amsterdam, precum și filme 300, Divergent, Mean Girls, Mrs. Harris Goes to Paris și The Fault in Our Stars vin pe platformă, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!

Titlurile lunii iunie pe Netflix

Sweet Tooth: sezonul 3

În acest ultim capitol, Gus și prietenii săi pornesc într-o călătorie nebunească, în speranța că vor găsi leacul pentru Maladie și că vor descoperi adevărul despre hibrizi.

După ce l-au învins pe generalul Abbot în bătălia de la cabana lui Pubba, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) și Wendy (Naledi Murray) pornesc într-o călătorie spre Alaska în căutarea mamei lui Gus, Birdie (Amy Seimetz), care a încercat să descopere originile misterioase ale Maladiei mortale.

Pe drum, li se alătură dr. Singh (Adeel Akhtar), care pare să aibă propriile convingeri periculoase despre Gus și rolul său în reapariția virusului. Între timp, o nouă amenințare apare sub forma lui Helen Zhang (Rosalind Chao), a fiicei sale, Rosie (Kelly Marie Tran), și a ferocilor băieți-lupi, care caută să restarteze nașterea umană și îl consideră pe Gus drept soluția pentru planurile lor. În timp ce navighează pe un teren periculos, Gus și grupul său de prieteni găsesc refugiu la avanpostul din Alaska, unde întâlnesc un nou grup de personaje, printre care Siana (Cara Gee) și fiica ei hibridă, Nuka (Ayazhan Dalabayeva).

Timpul pentru a găsi răspunsuri se scurge, alianțele sunt puse la încercare și destinele se împletesc, totul ducând la un punct culminant palpitant, care va determina soarta omenirii și a hibrizilor. Bazat pe seria de benzi desenate de la DC, semnată de Jeff Lemire, Sweet Tooth îi are ca producători executivi pe Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell și Linda Moran. Serialul este disponibil e Netflix din 6 iunie.

Bridgerton: sezonul 3 partea a II-a

Bridgerton: sezonul 3 partea a II-a trailer Netflix

Cei opt membri foarte uniți ai familiei Bridgerton caută dragostea și fericirea în înalta societate londoneză. Un serial inspirat de romanele de succes ale Juliei Quinn.

Produs de Shondaland și realizat de Jess Brownell, Bridgerton revine cu un al treilea sezon! Penelope Featherington (Nicola Coughlan) reușește să îl uite în sfârșit pe Colin Bridgerton (Luke Newton) după ce îi aude opinia deloc măgulitoare la adresa ei la finalul sezonului trecut. Oricum, a decis că a sosit timpul să își caute un soț care să îi ofere independența necesară pentru a-și continua viața dublă ca Lady Whistledown, departe de mama și surorile ei.

Din lipsă de încredere, tentativele ei de a reuși pe piața mariajelor eșuează lamentabil. Întors din călătoriile estivale cu un look nou și o doză serioasă de aroganță, Colin constată cu consternare că Penelope, singura care îl apreciase așa cum era, îl tratează acum cu răceală. Din dorința de a-i recâștiga prietenia, Colin se oferă să o inițieze pe Penelope în tainele încrederii în sine, pentru a o ajuta să își găsească un soț în acest sezon.

Problema este că, atunci când sfaturile lui încep să funcționeze un pic cam prea bine, Colin trebuie să se lămurească dacă sentimentele lui pentru Penelope se rezumă la prietenie sau merg ceva mai departe. În plus, destrămarea relației cu Eloise (Claudia Jessie), care și-a găsit o nouă prietenă într-un loc cât se poate de neașteptat, complică și mai mult lucrurile pentru Penelope. Din cauza prezenței constante în înalta societate, îi este din ce în ce mai greu să păstreze secretul lui Lady Whistledown.

A family affair

A family affair – trailer Netflix

O tânără (Joey King) este prinsă la mijloc atunci când mama ei (Nicole Kidman) începe o poveste de dragoste surprinzătoare cu șeful ei, care e star de cinema (Zac Efron). O iubire surprinzătoare atrage după sine o serie de consecințe amuzante, cu toții confruntându-se cu complicațiile legate de dragoste, sex și identitate. Din 28 iunie, pe Netflix.

Seriale noi pe Netflix în iunie

Kubra: sezonul 2

Având noi puteri, dar și noi probleme, își va conduce Gökhan adepții spre mântuire sau damnare? Putem afla din 6 iunie, pe Netflix.

Hierarchy

La liceul Jooshin, 0,01% dintre elevi fac legea în școală, însă un misterios băiat venit din afară începe să le strice ploile. Serialul poate fi urmărit pe platformă din 7 iunie.

Perfect Match – sezonul 2

Perfect Match – sezonul 2 – trailer Netflix

În acest reality-show Netflix, cuplurile caută o iubire de durată și își testează relațiile, dar numai un cuplu va fi desemnat perechea perfectă.

King of Colectibles-The Goldin Touch -sezonul 2

Echipa Goldin nu se rezumă la obiecte de colecție sportive, ci se interesează și de cele specifice culturii pop, inclusiv benzi desenate, suveniruri și multe altele. Din 12 iunie, pe Netflix.

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman -sezonul 5

Dave stă de vorbă cu Miley Cyrus, câștigătoare a premiului Grammy, și cu Charles Barkley, o legendă a baschetului, despre viețile și carierele lor. Episoadele pot fi vizionate începînd din 12 iunie.

Love is Blind – Brazil -sezonul 4

Love is Blind – Brazil -sezonul 4

În acest sezon, persoane anterior logodite sau căsătorite explorează noi posibilități amoroase și leagă relații profunde fără a se vedea. Din 19 iunie, noul sezon poate fi văzut pe Netflix.

Gangs of Galicia

Odată cu uciderea tatălui ei, o avocată descoperă că acesta avea o viață dublă și vrea să se răzbune infiltrându-se într-un cartel galician și apropiindu-se de șeful lui.

The Victims’ Game – sezonul 2

Fang Yi-jen se pregătește să înceapă o nouă viață alături de fiica sa, dar este implicat într-o crimă și devine principalul suspect.

Thats’90S show: partea 2

Este vara anului 1996. Leia Forman s-a întors în subsolul casei bunicilor, împreună cu prietenii din Point Place. Sunt mai mari cu un an și, poate, mai înțelepți.

Owning Manhattan

Acest documentar revelator analizează universul plin de farmec și adrenalină al afacerilor imobiliarelor cu mize mari din New York, avându-l în centru pe Ryan Serhant. Din 28 iunie, pe Netflix.

The Mole: sezonul 2

Competiția se mută în Malaysia pentru un nou sezon cu răsturnări de situație, în timp ce concurenții îndeplinesc misiuni pentru bani, având și un sabotor în mijlocul lor.

Filme noi pe Netflix în iunie

The Price of Nonna’s Inheritance

The Price of Nonna’s Inheritance – trailer Netflix

O bunicuță se îndrăgostește de un crai cu intenții dubioase, iar familia ei pune la cale un plan secret pentru a-i proteja viața, dar și moștenirea.Filmul poate fi urmărit din 4 iunie, pe Netflix.

Trigger Warning

O luptătoare dintr-un grup de comando al forțelor speciale se întoarce în orașul natal după moartea bruscă a tatălui și e luată în vizor de o bandă violentă. Din 21 iunie.

Under Paris

Sophia, o femeie de știință strălucită, află că un rechin uriaș înoată în apele fluviului. Din 5 iunie.

Drawing closer

Cu doar un an de trăit rămas, adolescentul Akito își găsește un sens în viață aducând bucurie unei fete bolnave în fază terminală, căreia i-au mai rămas șase luni.

Filme documentare pe Netflix în luna iunie

Tour de France: sezonul 2

Ediția 110, din 2023, a Turului Franței este electrizantă, căci echipele trec prin schimbări, favoriții stau să cadă, iar pretendenții la titlu sunt mulți. Din 11 iunie, pe Netflix.

How to rob a bank

Acest documentar spune povestea unui rebel carismatic din Seattle-ul anilor 90, care comite o serie de jafuri bancare fără precedent, desprinse parcă dintr-un film. Filmul este disponibil pe platformă din 5 iunie.

Black Barbie

Descoperă povestea primei Barbie de culoare și rolul esențial jucat de trei femei deschizătoare de drumuri de la Mattel în crearea unei păpuși care să arate ca ele.

Filme Netflix pentru copii

Ultraman: Raising

Reticent, un celebru sportiv se întoarce acasă pentru a prelua îndatoririle tatălui său ca Ultraman, protejând Tokyo de monștrii uriași și devenind un erou de legendă. Din 14 iunie.

Titluri licențiate Netflix

300 – din 1 iunie

Drinking Buddies

Jack Reacher: Never Go Back

New Amsterdam – sezonul 4

Safe House

Real Steel

Divergent

Mean Girls

Hit Man

Maximum Risk

Get out

Sursă foto – Shutterstock.com

