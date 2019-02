Pelicula „Monştri” a fost inclusă în selecţia dedicată proiectelor experimentale, punând accent pe avangardă, eseuri, reportaje politice, peisaje cinematografice încă necunoscute. În toate secţiunile manifestării, nu mai puţin de 20 de producţii, realizate de cineaşti din 25 de ţări, au fost prezentate în premieră mondială.

Este primul lungmetraj al regizorului Marius Olteanu şi spune povestea unei zile, posibil ultima, din viața unui cuplu. Juriul internaţional a apreciat şi imaginile 'în acelaşi timp puternice şi delicate' care-l apropie pe spectator de protagonişti.

„După cinci ani când vezi că primul film de lungmetraj pe care-l faci ajunge să ia un premiu la Berlin îţi dai seama că nu a fost degeaba. Ce mă bucur că povestera asta a avut această finalitate pentru că este cumva încurajator şi pentru alţii care sunt la început şi vor să facă film”, a declarat producătorul Claudiu Mitcu la Berlinale.

Prima proiecţie a filmului „Monştri”, în România, va fi la Tiff, Festivalul de la Cluj din vară, iar din septembrie va ajunge în cinematografe.

„Înseamnă mult pentru ca este un premiu venit din partea publicului. Este un film care vorbeşte la nivel micro, de cuplu, despre ceea ce trăim zilele acestea la nivel de societate, despre nevoia de a ajunge la cealalt, de a îl înţelege şi a nu fi indiferent”, a spus regizorul Marius Olteanu pentru Mediafax.

Pelicula „Synonymes” a câştigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin, în cadrul galei care a avut loc sâmbătă seara, în penultima zi a celei de-a 69-a ediţii a Berlinalei.

Regizorul de Nadav Lapid s-a inspirat din experianţa personală pentru a realiza coproducţia Franţa-Israel-Germania „Synonymes/ Synonyms”, care i-a adus Premiul Ursul de aur pentru cel mai bun film.

Marele Premiu al Juriului a fost acordat peliculei „Grâce à Dieu/ By the Grace of God”, de François Ozon.

Cel mai bun regizor a fost luat de Angela Schanelec pentru co-producţia Germania-Serbia „Ich war zuhause, aber/ I Was at Home, But”.

Wang Jingchun, un actor chinez a luat Ursul de Argint pentru cel mai bun actor pentru rolul din pelicula „Di jiu tian chang/ So Long, My Son”, de Wang Xiaoshuai. Yong Mei a primit distincţia acordată pentru cea mai bună actriţă.