De săptămâni întregi, cei de acasă au trăit cele mai puternice emoții atunci când povestea familiei Vlahu li s-a prezentat treptat! Cu fiecare întâmplare, cu fiecare răsturnare de situație, tensiunea a crescut și a demonstrat că niciodată nu poți fi pregătit total pentru ceea ce va urma. Primul sezon Înapoi în GROAPA. Ediția TV se apropie de final, iar în această seară și mâine, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO, Sașa Vlahu, personajul interpretat de Daniel Nuță, își va confrunta și cele mai negre vise, în viața de zi cu zi. Cum se va încheia totul, descoperim urmărind ultimele două episoade.

„Concluzie a întregului sezon: Sasha is the man. Superman, Batman, toți eroii la un loc, dar are o mică problemă: crede prea mult că toți oamenii au ceva bun în adâncul lor și merge până în pânzele albe cu acest principiu, refuzând chiar să vadă niște lucruri care sunt destul de evidente. Ultimele două episoade sunt de-a dreptul nebune. Începe deconspirarea adevăratului răufăcător, ne-am prins deja că nu e nici Vali, nici Franco. Ia ghiciți cine e! Problema e că e singur în această luptă. Doar Alică înțelege exact ce se întâmplă în sufletul lui. Simte că totul i se năruie de sub picioare și își ia toată vina asupra lui. Surpriza de ajutor apare de acolo de unde nu se aștepta deloc, și anume de la persoana pe care o iubește mai mult ca pe oricine, adică Alma. Vom vedea ce sacrificii face și ea. Publicul, într-un număr mare, a fost acolo cu noi, o groază de mesaje cu felicitări pentru ceea ce am făcut, pentru cât de frumoase și complex construite sunt personajele, dar și un milion de întrebări despre continuare. Oamenii vor mai mult. Mulți dintre ei l-au văzut deja pe VOYO, dar s-au uitat și la ediția de TV cu drag pentru poveste și pentru personajele lor preferate”, declară Daniel Nuță, actorul principal al serialului.

„Eu sunt Alma Coman, am avut o viață și o slujbă înainte de tine. Acum abia dacă te mai uiți la mine. Nu vezi nimic dacă nu e cu sânge”, vor fi cuvintele cu care va începe femeia care i-a devenit soție să-i vorbească lui Sașa, acest tânăr care pare că nu-și mai găsește drumul. Ce a descoperit ea și cum îl poate ajuta înspre rezolvarea enigmelor care-l urmăresc, aflăm în câteva ore.

După cum spunea și Daniel Nuță, dușmanul este aproape și pare că i-a făcut pe toți să joace, așa cum și-a dorit el. Cine este și ce-l va face să spună „felicitări pentru că ați fost martori la un joc magistral de șah câștigat de către mine”?

Înapoi în GROAPA. Ediția TV, astăzi și mâine, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO! Nu ratați finalul acestui sezon.

