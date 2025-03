Video: Vlad Chirea, Libertatea

Judecătoria Sectorului 1 a amânat din nou pronunțarea

Călin Georgescu va afla mâine, 6 martie, dacă scapă de controlul judiciar, după ce Judectoria Sector 1 a amânat din nou decizia, potrivit televiziunii Digi24.

„Stabileşte termen de pronunţare la data de 06.03.2025. Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu, astăzi, 05.03.2025.”, se precizează pe portalul instanțelor de judecată. Astfel, joi, 6 martie, Călin Georgescu ajunge din nou în fața instanței, în jurul orei 08:30, pentru a afla decizia în cazul solicitării acestuia de fi ridicat controlul judiciar.

Controversatul candidat a intrat direct în sediul Judecătoriei Sector 1, fără a face prea multe declarații. El a ieșit din Judecătoria Sectorului 1 după circa 35 de minute.

„Am încredere în magistratul care judecă dosarul”, a transmis Călin Georgescu, după ce a ieșit din Judecătoria Sector 1.

„Sunt nevinovat. Cum am spus de fiecare dată, vă spun în continuare. E un dosar politic. Personal, am încredere în magistratul judecător. (…) Prin urmare sunt foarte încrezător în pronunțarea care va avea loc mâine. Avocaţii mei au spus foarte clar cum stau lucrurile. Ce apare în presă nu are nicio legătură cu dosarul”, a transmis miercuri Călin Georgescu, conform Realitatea Plus.

El a fost înconjurat de susținători, bodyguarzi și jurnaliști. Călin Georgescu i-a salutat pe susținătorii săi.

Acesta a fost așteptat de o mulțime de susținători în fața Judecătoriei, care îi scandau numele sau „ Turul doi înapoi”.

Procesul în care Călin Georgescu contestă măsura controlului judiciar a început miercuri la ora 8.30.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, săptămâna trecută

Controversatul politician a fost plasat sub control judiciar săptămâna trecută de Parchetul General pentru 60 de zile.

Printre restricțiile impuse se numără interdicția de a părăsi țara fără aprobare și de a posta conținut extremist pe rețelele sociale.

Potrivit Libertatea, avocații lui Călin Georgescu au contestat controlul judiciar la o judecătorie de sector, și nu la o instanță superioară pentru a câștiga timp.

Călin Georgescu este acuzat de șase infracțiuni, cea mai gravă fiind instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată.

Procurorii susțin că acesta ar fi plănuit destabilizarea României cu ajutorul unor mercenari, după anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională.

Călin Georgescu a fost ridicat miercuri din trafic și dus cu mandat la Parchetul General pentru a fi audiat ca suspect într-un dosar penal.

