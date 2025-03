Vestea că Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu au decis să își spună adio după doar câteva luni de relație i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi. Deși păreau extrem de îndrăgostiți și aveau planuri de viitor împreună, relația lor s-a încheiat brusc.

Anunțul despărțirii a fost făcut chiar de Sebastian Dobrincu în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, „Acasă la Măruță”. Tânărul antreprenor a mărturisit că relația cu Otniela s-a încheiat, explicând că îi este greu să fie într-un cuplu, având o personalitate destul de complicată.

„Nu mai suntem împreună. A fost foarte scurtă și foarte sinceră (n.r. – relația). Nu e ușor să fii cu un om ca mine, îmi dau seama. Am și eu defectele mele multe, că nici nu se văd. Îți dai seama care se văd, câte mai sunt pe lângă”, a declarat Sebastian Dobrincu, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Otniela Sandu și Ioana Ignat au fost în vizită la părinții lui Sebastian Dobrincu

În ciuda separării, Otniela a lăsat o impresie foarte bună părinților lui Sebastian. Aceștia au cunoscut-o pe fosta parteneră de Crăciun și s-au declarat încântați de ea. „Mi-ar plăcea să aibă o parteneră așa cum este ea, bună, caldă, modestă și dornică de a construi”, a declarat mama lui Sebastian Dobrincu. Carmen a mărturisit că Mimi, fosta iubită a fiului ei, nu a fost pe placul ei. Dar, cu toate acestea, antreprenorul consideră că a avut numai partenere minunate și le respectă pentru că au făcut parte din viața lui.

Chiar dacă drumurile lor s-au separat, cei doi au lăsat impresia că despărțirea a fost una amiabilă. Carmen Dobrincu a declarat că a cunoscut-o și pe Ioana Ignat, fosta iubită a fiului ei. După anunțul despărțirii de Otniela Sandu, Sebastian a fost surprins din nou în compania Ioanei.

„Doar pe Otniela că a fost la noi de Crăciun. Și pe Ioana că a fost și ea la noi de Crăciun. El decide ce face cu persoanele din viața lui. Am atât de multă încredere încât îl las să aleagă”, a spus și tatăl lui Sebastian Dobrincu.

Ce a spus Sebastian Dobrincu, după ce a apărut din nou cu Ioana Ignat

La scurt timp după ce s-a despărțit de Otniela Sandu, Sebastian Dobrincu a fost fotografiat alături de Ioana Ignat, fosta lui iubită de care s-a despărțit de mai multe ori, dar de fiecare dată a ajuns să se împace cu ea.

Invitat în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, Sebastian Dobrincu a recunoscut că s-a despărțit de Otniela Sandu, însă nu a oferit prea multe detalii despre împăcare cu Ioana Ignat, chiar dacă ei au fost din nou surprinși împreună.

„Da’ ce, tu nu știi? De câte ori n-ai fost pozată și scoasă din context? Întotdeauna e ceva scos din context! Eu și Otniela Sandu nu mai suntem împreună. Eu nu am zis dacă sunt împreună cu Ioana Ignat. Mi s-au băgat cuvinte în gură. Nu are nicio legătură cu perioada de care am povestit. Complicate sunt căile iubirii, mai ales la vârste fragede. Încerc să-mi țin latura asta cât mai pentru mine, știi, chiar dacă nu pot să mă duc la magazin să îmi iau niște banane și niște zmeură…”, a spus Sebastian Dobrincu în cadrul emisiunii de la PRO TV.

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță după ce a fost la „Vorbește Lumea”, Sebastian Dobrincu nu a vrut să ofere prea multe detalii despre viața lui: „Fiecare să se iubească în pătrățica lui, în privat”.

„Se scriu multe, se zvonesc și mai multe. Sănătoși să fim. Vreau să-mi trăiesc viața, până la urmă. Să fim fericiți, indiferent lângă cine și în ce context. Toate relațiile din viața mea le-am încheiat amiabil, nu am niciun inamic. Nu există războaie. Iubire e un cuvânt greu. Nu știu dacă a fost iubire. Am învățat că suntem foarte diferiți ca oameni și e greu să găsești un om cu care să rezonezi din toate punctele de vedere. E bine să ții pentru tine ce trăiești”, a mai spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

