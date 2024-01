Iancu Sterp, cel mai mic dintre frații Sterp, participă la Survivor All Stars și este gata să impresioneze telespectatorii cu forța sa fizică și determinarea de neclintit. Totul despre fratele mai mic al lui Culiță Sterp.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Iancu Sterp – viață personală

Născut în 1998 și crescut în satul Tuștea din județul Hunedoara, Iancu Sterp are părul brunet și ochii căprui, reprezentând o prezență puternică în competiția de supraviețuire.

Provine dintr-o familie numeroasă și a avut o copilărie dificilă. A muncit din greu alături de frații săi, Culiță, Geta, și Ileana, dar și de părinți. La o vârstă fragedă, tânărul a fost nevoit să facă față absenței tatălui său, care a plecat de acasă. Cu toate acestea, Iancu Sterp încearcă să mențină o legătură cât mai bună cu acesta în prezent.

Descoperindu-și pasiunea pentru sport încă din copilărie, Iancu Sterp se antrena cu ardoare pe un deal din apropierea satului său, alergând aproape zilnic pentru a-și dezvolta rezistența și puterea fizică. Aceste calități s-au dovedit a fi esențiale în competiția Survivor All Stars, unde concurența este acerbă, iar probele sunt extrem de solicitante.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA. Putin, condamnat pe o scenă de teatru din Bulgaria, unde peste 30% din populație îl apreciază. „Mai devreme sau mai târziu, răul începe să se roadă din interior”

Iancu Sterp – carieră

Iancu Sterp, cel mai mic dintre frații Sterp, nu este doar un concurent în competițiile de supraviețuire, ci și-a făcut simțită prezența în diverse domenii. Pasiunea sa pentru sport a fost evidențiată încă de la o vârstă fragedă și a făcut parte din echipa de fotbal AS Retezatul Țara Hațegului.

Cu o dragoste profundă pentru muzică, Iancu a profitat de oportunitatea oferită de lansarea fratelui său, Culiță, pentru a-și pune în valoare talentele în domeniul muzical. Astfel, a avut șansa de a înregistra propriile piese și a captat atenția publicului prin postările frecvente pe rețelele de socializare, unde împărtășește momente din viața sa alături de familia sa numeroasă.

Fratele lui Culiță Sterp a atras atenția prin participarea sa în emisiuni TV populare din România, inclusiv în cadrul show-urilor precum Puterea Dragostei și Survivor, unde a devenit rapid unul dintre favoriții publicului.

În ciuda faptului că a experimentat succesul în domeniile muzicii și televiziunii, Iancu Sterp să se pregătească pentru MMA. Cu toate că mama și frații săi nu au fost inițial de acord cu această alegere, tânărul perseverent a început să se antreneze și să învețe tehnicile specifice acestui sport extrem.

Recomandări INTERVIU. Radu Jude, regizorul filmului propus de România la Oscar: Misiunea cinemaului „e de a arăta ce nu merge, indiferent de regim. Chiar și în Paradis, tot asta trebuie făcut”

„Pe viitor chiar mă văd. (n.r. în meciuri de MMA) Pentru că mă cunosc pe mine și știu de mic, cum am crescut, am avut mereu animale și știu câtă forță avem așa, nativă. Noi avem clar un plus față de restul, avem forță. Dacă ne mai și antrenăm și învățăm tehnică…”, declara Iancu Sterp, acum ceva timp.

Iancu Sterp – viață amoroasă

Iancu Sterp trăiește o frumoasă poveste alături de iubita sa, Denisa Coțolan. Cei doi au legat o conexiune specială încă din perioada liceului, unde au fost colegi și au avut o relație atunci când Iancu era în clasa a X-a. Cu toate acestea, destinul i-a separat, iar relația lor nu a mers în acea perioadă.

După mai mulți ani, Iancu Sterp și Denisa s-au reîntâlnit și și-au reluat povestea de dragoste. Îndrăgostiți până peste cap, Iancu Sterp și Denisa Coțolan au ajuns să se gândească deja la căsătorie. La finalul ultimului său meci în cușca de luptă, Iancu Sterp a ales să facă un gest impresionant, oferindu-i iubitei sale inelul.

„Noi ne știm din liceu, eu eram clasa a X-a, iar ea a IX-a și noi am fost împreună atunci. Eram mai mici… și ne-am despărțit din niște prostii. Am tot păstrat legătura, ea a avut o altă relație lungă, de șapte ani.

Recomandări Un nou episod în valul infecțiilor virale din România: suprapunerea virusurilor. Care sunt riscurile și cum ne putem proteja

Dacă suntem îndrăgostiți unul de altul e păcat să stăm cu persoana greșită. S-a adeverit să fim împreună, ceea ce eu îmi doream foarte mult încă din liceu, la fel și ea”, a povestit Iancu Sterp, în cadrul unei emisiuni TV.

Urmărește-ne pe Google News