„Mereu m-am întrebat de ce mă tot pune la încercare viața?! Zilele astea mi-am dat seama de ce!Pentru că pot să duc toate greutățile ce mă încearcă! O zi bună vă doresc tuturor! ☀️”, a scris Maximilian Toader pe reţelele de socializare.

Fiul lui Marcel Toader a mărturisit recent că a trăit fenomene stranii legate de tatăl lui, la scurt timp după ce a fost înmormântat.

„Nu l-am visat pe tata, dar am primit niște semne care m-au făcut să simt prezența tatălui meu. Am lăsat câte un pahar cu apă în trei locuințe: în apartamentul său, în Constanța și la locuința mea. Am observat că din paharul lăsat în apartamentul său apa era consumată cam un sfert. Am auzit că semnul acesta se traduce cumva, și anume că sufletul său a fost acolo. Noi suntem mai bine acum, la fel și mama, încercăm să acceptăm situația”, a spus Maximilian Toader, pentru Click!

Citeşte şi:

O femeie din Bacău a fost bătută cu ciocanul de fiul ei. Bătrâna e în stare gravă

Opt persoane din Vâlcea, arestate pentru trafic de droguri. Au fost descoperite 5 plantaţii de cannabis

Gabriela Cristea, ultimele detalii despre botezul fetiței și nunta cu Tavi Clonda. „A implicat o organizare generală”

GSP.RO Dobre: 'Eu nu sunt sclavul Simonei!' Halep rupe tăcerea, ce s-a întâmplat de fapt: "Nu a fost frumos..."