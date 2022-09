Băiatul cântărețului are planuri mari cu cariera sa. Radu Ștefan Bănică și-a deschis recent o cafenea, unde este ajutat de mama lui, însă actoria și muzica rămân pe primul loc pentru el.

„Mi-a plăcut de mic partea aceasta de fotografie, de modeling și consider că e tot din ramura artistică, până la urmă e o artă și asta, așa că îmi place! Profesia mea va rămâne și va fi de actor pe scenă, asta este ce îmi doresc cel mai mult, la fel și muzica, iar pentru mine business-ul este un hobby și le îmbin de fiecare dată când pot”, a spus artistul, potrivit Spynews.

Dacă nu ar fi fost atras de lumea artistică, Radu Ștefan Bănică a mărturisit că ar fi studiat medicina sau ar fi dat la Drept. „Mie mereu mi-a plăcut și încă îmi place medicina. Aș fi dat la medicină și la drept, la fel. Îmi place tot ce implică oameni, nu m-aș vedea la birou, sincer”, a continuat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Anul următor este plin de evenimente importante pentru el și va fi extrem de aglomerat cu programul. Fiul lui Ștefan Bănică va avea un musical, dar va avea și examenul de licență.

Recomandări EXCLUSIV. Doi ruși antirăzboi vorbesc despre anunțul mobilizării parțiale: „Am de gând să mă ascund. Nu vreau să ucid și nu vreau să mor”

„Urmează în decembrie să am premieră la un musical, apoi tot în toamnă un musical. Primul va fi la Operetă, al doilea la Opera Națională și o piesă, un spectacol la Teatrul Național, așa că avem un an plin de spectacole. Am și licența și voi fi în sfârșit în circuit!”, a mai mărturisit Radu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro ȘOC! Confesiunea Reginei Elisabeta pe patul de moarte. ULUITOR ce i-a spus unui preot

Viva.ro Andreea Bălan a făcut ACCIDENT cu mașina. Imagini de la fața locului: 'A trecut pe roșu

Observatornews.ro Descoperirea întâmplătoare făcută de un tânăr de 27 de ani într-o pădure din Alba a dus la găsirea unei adevărate comori

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO Tatăl Andreei Bălan, primele declarații după scandalul dintre cântăreață și George Burcea: ”Fiecare crede în dreptul lui că așa e bine”

Orangesport.ro Stadionul Arcul de Triumf va fi cedat pentru următorii 49 de ani. Cine se va folosi de el: ”Suntem deschişi să colaborăm cu orice echipă”

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2022. Balanțele se pot bucura de pe acum de faptul că soarele va ieși și pe strada lor, începând de mâine

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi