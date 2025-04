Pe Monica Anghel am întâlnit-o la avanpremiera piesei de teatru „Mireasă fără voie”, unde două dintre bunele sale prietene, Carmen Tănase și Jojo Cătălina Grama, au rol principal. Nu a venit singură, ci însoțită de fiul ei, Aviv, și partenerul de viață, Marian Caraivan. Dat fiind faptul că fiul Monică Anghel a fost mereu o prezență discretă, mulți dintre invitați abia l-au recunoscut.

„Este același, doar că acum câțiva ani era mic-mic și acum este foarte mare. L-a depășit și pe taică-su la înălțime. Crește. Problema este că eu nu știu cum să mă raportez la el pentru că îl văd cât este de mare și uit că are 14 ani. Îmi dau cu reveneală ca să zic așa și zic că totuși e copil, abia are 14 ani, o fi el cât o ușă de mare, cât muntele, dar e totuși un copil. A crescut într-un ritm fantastic”, ne-a declarat artista, care are și o explicație logică pentru care Aviv este mult mai înalt decât părinții lui. „A făcut baschet, a făcut înot, face în continuare echitație, kempo, face box, s-a apucat și de aviație, sculptează, pictează, desenează, cântă la pian, cântă la chitară, cântă la tobe”.

Monica Anghel are încredere deplină în fiul ei

Cu toate că este adolescent în toată regula, Monica Anghel își aduce aminte că este doar un copil și încearcă să se comporte cu el ca atare, în funcție de fiecare etapă din viața lui. Este conștientă că va veni ziua în care Aviv își va face o prietenă și va dori să iasă mai des în oraș, însă ceea ce o sperie mai tare este că nu va mai dori să vorbească cu ea toate lucrurile acestea ce țin de prima dragoste.

„Mi se pare normal ca în curând să îmi zică că are o prietenă, să vrea să iasă în oraș și să mă întrebe cu ce se îmbracă. Deși nu știu dacă o să mă întrebe neapărat, cred că cu taică-su o să vorbească chestiile astea, nu cred că cu mine. Când era mai mic venea acasă și mă întreba dacă am un inel că vrea să îl facă cadou unei colege. I-am zis că e puțin prea devreme, dar el insista, îmi arăta un inel de-al meu, mai micuț și zicea că e mai ieftin. I-am explicat că nu e vorba că este scump sau nu, nu despre asta este vorba, ci pentru că nu se poate duce, din prima, la o fată, cu un inel. I-am explicat că întâi se duce cu o floare, cu o ciocolată. Niciodată nu a luat ceva, absolut nimic, fără să mă întrebe. Absolut nimic”, ne-a declarat artista.

Oricât de înalt, de bine făcut sau oricât de multe sporturi pentru propria protecție ar face, pentru Monica Anghel va rămâne mereu copilașul ei naiv. Cu toate aceste recunoaște că nu este totuși acel gen de mamă panicoasă, ci preferă să îi acorde libertate, în limita unor reguli bine impuse.

„Anul trecut am scos buletinul. Normal că-mi vine să cred că s-a făcut mare. Este al meu, eu l-am făcut, eu l-am ținut în burtă, eu l-am crescut, eu l-am făcut mare. S-a făcut mare ce să mai. Încep să-l las să meargă singur la mall, să se întâlnească cu prietenii lui, cu condiția când ajunge, să îmi trimită un mesaj că a ajuns, iar când pleacă spre casă să îmi spună sau dacă mai întârzie să mă anunțe. Trebuie să-l las. Generația asta de copii nu mai este ca a noastră când eram mici. Este o altă poveste. Sunt foarte multe aplicații și am prietene care folosesc aceste aplicații, eu încă nu am o astfel de aplicație pentru că am încredere în el și realmente, tot timpul când ajunge undeva, când pleacă undeva spre casă sau este cu cineva, îmi spune”, a mai completat Monica Anghel pentru Libertatea.

Video: Radu Costin

