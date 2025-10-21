Fiul Nadiei Comăneci a plecat de acasă. Anunțul făcut de „Zeița de la Montreal”. „Am avut două zile foarte triste”

Nadia Comăneci mărturisește că a trăit momente dificile când fiul ei, Dylan, a plecat la facultate în Santa Monica. Familia se va reuni abia de Crăciun.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui, în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă. Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semi-goluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară face time, vorbim”, a povestit Nadia Comăneci la Antena Stars.

„Comunicarea fizică între persoane e foarte importantă în acest moment, mai ales cu apariția social media. Ne lipsește această parte de îmbrățișări. Eu și soțul meu spunem la toată lumea: opt îmbrățișări pe zi trebuie să dai ori familiei, ori prietenilor tăi”, a mai declarat sportiva.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Chiar dacă are părinți sportivi, Dylan, în vârstă de 19 ani, a ales să urmeze o altă carieră. „Dylan este ambițios și hotărât în tot ceea ce își propune să facă. Cred că a moștenit aceste calități de la amândoi. Când ai doi părinți sportivi de performanță, campioni olimpici, care au aplicat și în viața de zi cu zi învățămintele din sport – organizare, disciplină, ambiție și devotament – nu cred că poți fi altfel. Știu că poate mulți s-ar fi așteptat să urmeze același drum ca noi, dar sunt mândră de el că știe exact ce îi place, ce poate și ce vrea să facă mai departe”, a spus Nadia Comăneci.

Recomandări DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro

„Dylan a cochetat cu mai multe sporturi, fie la școală, fie din curiozitate. Iar noi l-am încurajat să încerce orice sport îi place, pentru că știm ce beneficii are sportul în general și că sportul formează caractere puternice, chiar dacă nu îl practici neapărat la nivel de performanță.

Acum face sport doar ca hobby și și-a ales un drum academic diferit, pentru că îi place să construiască lucruri, să repare, să recondiționeze. A lucrat, spre exemplu, într-un atelier de recondiționat mașini retro și a fost foarte încântat”, a mai adăugat Nadia Comăneci. Sportiva este căsătorită din 1996 cu Bart Conner.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE