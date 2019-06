„Mai nou am descoperit bursa. De aceea am făcut o pauză, eu când mă implic în ceva vreau să studiez foarte bine. Am acțiuni la Facebook și la Apple și la câteva companii mari din România.’, spune Fizz.

Au trecut 10 ani de când cânta alături de Inna piesa „Déjà Vu’ şi 15 de la lansarea albumului „Totul sau nimic’, pe care se afla celebra piesă „Dacă nu Fizz, atunci cine’. „Pauza a fost justificată. Afaceri, călătorii, plus că a trecut perioada aia de scandaluri, de circ mediatic. Nu mi-a plăcut niciodată să mă promovez cu scandal, ci cu muzica mea, cu munca mea, cu ce am făcut eu. Mi-am pus în ordine afacerile, ca să am mai mult timp pentru mine. Și acum am găsit momentul prielnic să revin cu surprize. Avem piesa Fizz Models și un clip în care am investit foarte mult, în care apare şi Adelina Pestriţu… E melodia oficială a agenției mele de modele”, a povestit Fizz.

„În ultima perioadă am avut şase neveste şi am divorţat de cinci ori. Glumesc! Nu m-am schimbat aşa mult. Poate am câţiva copii prin ţară, dar nu ştiu de ei, nu am mai auzit nimic. Deocamdată n-am de gând să mă căsătoresc!’

Fizz şi-a propus să relanseze clipul filmat în urmă cu 8 ani, „Fizz Models’, în care a apărut şi Adelina Pestriţu. Bruneta avea părul lung atunci şi interpreta, în videoclip, rolul unei femei sexy și provocatoare.

