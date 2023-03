În ediția din 5 martie 2023 a emisiunii Neatza de Weekend, Flavia Mihășan, fosta asistentă tv de la Neatza cu Răzvan și Dani, a revenit în emisiune, anunță Antena 1. Dansatoarea va prezenta rubrica meteo de la „Super Neatza de Weekend”.

În urmă cu 3 ani, Flavia Mihășan anunța că se retrage din televiziune pentru a se dedica familiei sale. Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost atunci înlocuit cu Ramona Olaru, care lucrează și în prezent la matinalul de la Antena 1.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani, așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”. De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept! Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o… mi-au folosit maxim, pentru că am avut mari emoții azi”, a scris Flavia Mihășan pe pagina sa de Instagram.

După ce a plecat de la Antena 1, Flavia Mihășan a fost înlocuită la „Neatza cu Răzvan și Dani” de Ramona Olaru. La un moment dat au apărut zvonuri conform cărora vedeta ar fi primite oferte de la Kanal D pentru o rubrică de fitness în cadrul unei emisiuni și pentru a participa la o emisiune tip concurs.

Flavia Mihășan are doi copii, iar acum că băieții săi au mai crescut, fosta balerină dispune de mai mult timp pentru a lucra. Ea are parte de ajutor și din partea partenerului său, Marius.

De ce nu se căsătorește Flavia Mihășan

Carol și Tudor sunt cei doi băieței ai vedetei, iar aceștia au reușit să-i schimbe complet viața Flaviei. De când a devenit mamă, dansatoarea este în culmea fericirii. Deși are o relație de mai bine de 4 ani cu Marius, Flavia Mihășan nu are de gând să se grăbească să facă pasul cel mare.

Dacă evenimentul va avea loc, Flavia Mihășan își dorește să fie totul super simplu, fără mulți invitați și fără o rochie de mireasă așa cum se așteaptă toată lumea.

„Nu am fost niciodată mare fan al acestui eveniment (n.r. nunta). Fiind pe scenă de copil, am îmbrăcat foarte multe rochii, știu că îmi vin bine, știu cum arăt și cu voal, la un moment dat aveam într-un spectacol de jucat o prințesă care urca pe un cal. Nu știu dacă vom face nuntă, probabil va fi ceva super simplu, restrâns și, cel mai probabil, fără acea rochie pe care o visează toate fetele, nu m-am visat niciodată mireasă”, a declarat pentru Playtech, în urmă cu câteva luni.

„Dacă Marius nu ar fi fost atât de implicat, nici nu m-aș fi aruncat atât de repede la cel de-al doilea copil”

Flavia Mihășan are parte de un real ajutor din partea iubitului ei. Marius este foarte implicat în creșterea celor doi copii. Chiar dacă nu sunt căsătoriți, băiețeii poartă numele de familie al tatălui lor.

„Suntem amândoi foarte implicați, în egală măsură și spun asta fără să exagerez cu absolut nimic. Probabil că, dacă Marius nu ar fi fost atât de implicat, nici nu m-aș fi aruncat atât de repede la cel de-al doilea copil.

Ni i-am dorit pe amândoi în egală măsură, ne-am dorit doi băieți și îi avem. E super solicitant, pentru că amândoi sunt mici. Va fi la un moment dat și nunta, poate la anul.

Suntem împreună de 4 ani, avem deja doi copii, am făcut totul pe repede înainte ca să știm că am terminat cu asta. Carol și Tudor poartă numele lui Marius, pentru că și eu va urma să port numele lui”, a declarat fosta asistentă TV pentru aceeași sursă.

