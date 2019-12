De Livia Lixandru,

Florin, ai avut un an plin. Cum te găsesc sărbătorile? Mai vrei să auzi de gătit sau lași totul în seama soției?

Nu se face așa ceva! Gătim împreună de fiecare dată și respectăm tradiția Cristinei: toți invitații de sărbători ne aduc câte ceva de mâncare, deci masa noastră de Crăciun este foarte variată.

Nici nu-mi imaginez cum arată masa de Crăciun în casa unui chef de talia ta. Te rog, ne poți face un preview al meniului?

În fiecare an alegem câte un preparat clasic românesc pe care îl gătim pentru prima dată toți, împreună. Anul acesta facem o masă românească tradițională de Craciun, dar și câteva preparate interesante din afara zonei, de exemplu vegane.

De pe 6 decembrie am devenit vegetarian, pentru 3 luni, în urma unei promisiuni făcute Cristinei. Așadar, meniul de anul acesta chiar va fi variat. O să gătesc trei tipuri de sarmale, cu varză acră, dulce, dar și cu mix de ciuperci și legume, vegane, salată de homar, hummus, pulpă de porc la cuptor cu sparanghel, cartofi, chiftele de dovlecei… Va fi o masă bogată! Și, ca de obicei, și soacrele ne ajută în pregătirea mesei de sărbătoare.A

Ai vreun preparat pe care ni-l recomanzi musai de sărbători? Poate ceva la care noi nu ne-am gândit…

Da! Rețeta perfectă de sărbători este să ai familia aproape!

Ce au cerut fetele tale de la Moș Crăciun?

Au cerut Lego cu Frozen, evident, pentru că sunt îndrăgostite de Ana și de Elsa. Lego pe care îl facem împreună.

Dar tu și soția?

Cristina are tot ce își dorește, a primit deja!

Florin, ești un familist convins. Să ne așteptăm și la vestea că vei fi tătic din nou?

Nu, a fost doar o supoziție a celor de acasă, în urma unei fotografii postate pe Facebook. Nu avem nimic ‘în cuptor’ încă.

Care e cel mai frumos cadou pe care l-ai primit tu de Crăciun?

Fiecare an este special! Faptul că am o familie atât de frumoasă lângă mine mă face să trec cu vederea multe cadouri primite. Pentru mine acesta e farmecul sărbătorilor, să îi am pe cei dragi aproape.

Dar… ai avut vreun Crăciun trist?

Am avut. Au existat sărbători în care lucram continuu, nu știam ce înseamnă Crăciunul văzut prin ochii unul adult, în adevăratul sens al cuvântului. Țin mine că la un moment dat eram în Italia, chiar în ziua de Crăciun și găteam pentru 30 de familii foarte mari. În restaurant toată lumea era împreună, râdeau, povesteau, nu aveau nicio grijă.

Am ieșit cu colegul meu, eram doar doi bucătari în acel moment, și mi-am zis atunci că pot să o fac, că până la urmă Crăciunul este doar o zi. Dar când am cunoscut-o pe Cristina și am văzut că pentru ea este foarte important să fim împreună de sărbători, totul a prins o altă conotație pentru mine.

Am învățat lângă soția mea ce înseamnă Crăciunul prin ochii unui adult, pentru că atunci când ești copil totul este diferit, nu ai responsabilități. Lucrurile se schimbă atunci când muncești, însă, în cele din urmă…totul se rezumă la familie.

Cum veți petrece Revelionul?

Sunt un om foarte conservator, pentru mine Crăciunul se petrece acasă, în familie, iar Revelionul îl vom petrece tot acasă, alături de prieteni, a declarat Florin Dumitrescu pentru revista VIVA!

