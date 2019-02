Florin Pastramă este foarte grijuliu și încearcă să impresioneze fetele, ca să le capete atenția. În această seară, Pastramă trece la un nou nivel și va găti, pentru prima oara în viața lui. Alege să pregăteasca o ciorbă de pui cu tăiței de casă. Cu emoții taie totusi legumele, însă spre surprinderea fetelor, el s-a descurcat foarte bine și fără incidente. E mândru de rezultate și e sigur că mama lui va fi mândră de el.

Florin Pastramă, concurentul de la „Ferma” este vărul Ralucăi, soţia lui Pepe. Bărbatul recunoaşte că este un răsfăţat și că are o viață luxoasă cu tot ceea ce își dorește.

„Sunt Florin Pastramă, sunt țigan și mă mândresc cu acest lucru. În 1990, tatăl meu a înființat o agenție imobiliară. Tot timpul eram cu taică-miu. Când a murit el, a fost prima dată în viața mea când am plâns și am știut ce înseamnă suferința. Mama e totul pentru mine, e îngerul meu. Locuiesc cu ea. Mai am un frate mai mare și trei surori. Am avut tot ce mi-am dorit de la familie, mi-au oferit tot ce mi-am dorit. Am terminat Facultatea de Drept, am luat Licența, dar după ce a murit taică-miu, am renunțat la profesie și a trebuit să mă ocup de business. Nu sunt implicat în niciun dosar la poliție. Cred foarte mult în Dumnezeu și Îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-a oferit, chiar mult mai mult decât meritam. Nu am nevoie de bani, banii pe care o să-i câștig o să-i donez unui orfelinat. Sunt un tip pozitiv și ăsta e avantajul meu în această emisiune. O să ajung în finală!', a mărturisit el la Pro tv.

