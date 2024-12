Din fericire, marele actor român a reușit să își revină, însă după ce a fost externat a rămas cu unele sechele și are nevoie de baston pentru a se putea deplasa, după cum a afirmat chiar el.

Are nevoie de baston pentru a se mișca

„Eu sunt, mă mișc. Îmi vine să râd pentru că mă mișc, dar mă mișc cu bastonul, pentru că mă doare. Nu mă doare piciorul, dar am avut o intervenție la piciorul stâng și eu încă mă reazem de ce pot să mă reazem. Dar cum să vă spun cum mă simt? Mă simt un om care, dacă Dumnezeu mă ajută, sper să prind și ziua în care am să împlinesc 89 de ani”, a spus Florin Piersic pentru Realitatea Plus.

Declarația lui Florin Piersic este foarte emoționantă deoarece ziua lui de naștere este peste aproximativ o lună. Mai exact pe 27 ianuarie!

Celebrul actor a vorbit și despre situația prin care trece România înaintea sărbătorilor de iarnă, cu alegerile prezidențiale anulate și discuții despre foștii și posibilii viitori candidați pentru scaunul de la Cotroceni.

„Trebuie să avem nici măcar răbdare, să avem curaj să trecem peste toate lucrurile. Iar tuturor românilor le spun cu toată inima și din tot sufletul meu să mai prindă curaj să putem să mergem înainte. Nu putem să pierdem ce avem noi mai frumos în noi. Pentru că noi, românii, suntem plini de poezie, de cântec. De speranță, ăsta e un cuvânt pe care îl iubesc. Speranță! Și bucurie. Bucurie ar fi să mai trăim, să ne gândim la cei care ne-au părăsit și pe care nu o să-i uităm niciodată. Niciodată! Pentru noi au fost niște exemple”, a mai afirmat Florin Piersic pentru sursa citată.

