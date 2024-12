Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori români, a ales să petreacă Revelionul acestui an într-un mod inedit și profund. După un an dificil din punct de vedere al sănătății, actorul a decis să se retragă în liniștea unei mănăstiri din Bucovina, dorindu-și un sfârșit de an spiritual, aproape de Dumnezeu.

Această decizie contrastează puternic cu felul în care Florin Piersic obișnuia să sărbătorească ultima zi din an. În urmă cu trei ani, actorul a fost alături de prezentatorul Dan Negru în Dubai, unde au marcat trecerea dintre ani într-un mod memorabil, participând la un concurs amical de înot. În mod surprinzător, Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a reușit să-l învingă pe Dan Negru.

Dorințele lui Florin Piersic pentru anul 2025

Aflat și anul acesta în Emiratele Arabe Unite, Dan Negru nu a uitat de prietenul său drag. Prezentatorul de la Kanal D l-a sunat pe Florin Piersic pentru a-i transmite urări de bine și a primit la schimb câteva mărturisiri emoționante. Actorul a vorbit cu sinceritate despre dorințele sale pentru anul 2025: sănătate și o revenire pe scena teatrului, locul unde simte că se conectează cel mai profund cu publicul care îl apreciază și îl respectă de decenii.

„Acum sunt la Mănăstirea Moldovița din Bucovina și sunt foarte frumos primit aici. Sunt tare bucuros! Pentru mine Bucovina e locul în care eu am petrecut cele mai frumoase zile. (…) Îmi doresc să fiu sănătos. Ce să-mi doresc mai mult?! Îmi doresc foarte mult să mai apar o dată pe scenă! Dacă nu… în piesa pe care o joc de 17 ani, măcar un recital în care eu să stau cu publicul de vorbă, să le povestesc, să le cânt. Ar fi o medalie pentru mine. Dacă Dumnezeu, îngerii care mă păzesc… atât îmi mai doresc… ca să mă pot întâlni cu publicul. Publicul este partenerul meu adevărat”, a declarat Florin Piersic într-o convorbire telefonică cu Dan Negru.

Fanii săi așteaptă cu nerăbdare momentul în care îl vor putea aplauda din nou pe scena teatrului. Revelionul petrecut la mănăstire este, pentru Florin Piersic, o reconectare cu valorile care l-au ghidat de-a lungul vieții și un pas spre un nou an plin de speranță.

Florin Piersic a făcut recuperare după operație

La începutul lunii iunie, Florin Piersic a fost externat de la Spitalul Foișor la aproape o lună de la operația de la genunchi. Ulterior, la începutul lui august, actorul a avut o primă apariție după problemele medicale. Se afla la o clinică medicală de recuperare din Snagov, lângă București.

Într-un clip video postat pe contul de Facebook al clinicii medicale unde se recupera, actorul în vârstă de 88 de ani își asigura fanii că se vor reîntâlni. „M-ați recunoscut? Nu cred, nu cred! Nu pot să cred, pentru că sunt o mie de Florini în țara asta, dar numai pe Florin Piersic ați vrut să îl uitați. Dar nu l-ați uitat, pentru că dacă l-ați fi uitat, eu nu v-aș vorbi în clipa asta”, a transmis el.

„Uitați că m-am recuperat, am fost cam bolnăvior, cam multișor timp, dar vremea trece, omul rămâne și eu sunt cu dumneavoastră. O să ne întâlnim și o să ne iubim”, a spus el în clipul postat pe rețelele de socializare.

