Libertatea a aflat ce se întâmplă în ediția difuzată pe 19 ianuarie 2026, de la ora 20.30, la PRO TV, unde totul începe cu o provocare aparent simplă, dar care se transformă rapid într-un adevărat coșmar. Imaginile sunt deja disponibile pe VOYO, acolo unde emisiunea apare în avans cu o zi, iar noi vă povestim ce vedeți acolo.

Bettyshor rămâne fără păr la „Desafio: Aventura”

„Trebuie să dezlegați un lacăt. Simplu, nu?”, li se spune concurenților. Însă condițiile schimbă complet jocul: sunt legați câte șase într-o plasă pescărească, intrați în mare și obligați să se deplaseze împreună, rostogolindu-se, pentru a ajunge la obstacolele finale.

Plasa se strânge, corpurile se lovesc unele de altele, iar spațiul devine din ce în ce mai mic. Fără aer, fără control, concurenții ajung să lupte instinctiv pentru a înainta, după cum Libertatea a descoperit deja pe VOYO. Presiunea fizică și haosul transformă proba într-o luptă de supraviețuire, nu într-o simplă competiție.

Printre cei profund afectați se numără și Bettyshor, de la echipa Norocosii, care clachează la finalul probei. Vizibil epuizată, cu vocea tremurândă, aceasta reușește cu greu să vorbească: „Nu pot să deschid ochii”, spune ea, încercând să se spele pe față, încă în stare de șoc.

„Proba de astăzi m-a nenorocit. Nu pot să fac așa ceva! Plasa aia se răsucea pe păr și ni-l trăgea. Simțeam cum mi se smulge părul din cap și nu aveam ce să fac”, mărturisește cu lacrimi în ochi concurenta din show-ul de la PRO TV.

În urma probei de la „Desafio: Aventura”, semnele rămân vizibile. Smocuri de păr rămase în plasă și urmele de pe corpurile concurenților spun povestea unei confruntări dure, în care limitele au fost împinse mult prea departe.

Florin Prunea, marcat de experiența din show-ul de la PRO TV

Înghesuiți într-un adevărat „bloc” de oameni, participanții au fost forțați să se deplaseze ca un singur organism, pierzându-și complet autonomia, așa cum Libertatea a văzut deja pe VOYO și cum publicul de acasă va vedea la PRO TV. Nici Florin Prunea nu rămâne indiferent la cele trăite. „A fost o luptă grea, cu foarte multă suferință. Atât de multă încât, sincer, am plâns”, spune el, marcat de experiență.

Ediția care poate fi văzută deja pe VOYO și care pe PRO TV este difuzată pe 19 ianuarie 2026, de la ora 20.30, este una dintre cele mai intense din acest sezon „Desafio: Aventura”, cu emoții care ating cote maxime, decizii dificile și concurenți puși față în față cu propriile limite.

