Investiția de 40.000 de euro pe care o face Florin Prunea după „Desafio: Aventura”. E implicat și Ian: „Să vedeți”

Cunoscut publicului drept unul dintre cei mai emblematici sportivi ai României, Florin Prunea a venit la „Fața la joc” nu doar cu povești din culisele fotbalului, ci și cu o latură complet diferită: una pe care fanii au descoperit-o recent în show-ul „Desafio: Aventura”, acolo unde în echipa „Norocoșii” l-a cunoscut pe Ian (Anghel Bogdan Georgian).

Într-un moment care a stârnit reacții instant în platou, Florin Prunea a vorbit despre un proiect muzical surprinzător pe care îl pregătește.

Florin Prunea la „Desafio: Aventura”, noul show de la PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

„Să vedeți ce album scot cu Ian! În primul rând, Girela, mașina mea, o să fie tunată, îți spun de acum. Bagă numai lumini și numai claxoane. Când merg pe stradă cu ea, zici că o să fie pom de Crăciun! O transform, nu am ce să fac. Știi cât costă transformarea ei? 40.000 de euro! Apoi, avem linie de haine. Dacă vedeți ce șapcă am… Am șapcă de șmecheri! Dar stai că îmi las părul lung… Păi, ori sunt trapper ori nu?”, și-a povestit planurile Florin Prunea, într-un moment savuros.

Declarațiile au venit ca o confirmare că invitatul ediției trecute nu s-a limitat la povești sportive: Florin Prunea a arătat o versiune complet nouă, una care combină autoironia cu ambiția și cu spiritul de show. Emisiunea „Fața la joc” este locul unde surprizele sunt regulă, nu excepție, în fiecare duminică, de la ora 16.00, pe PRO TV și VOYO.

Ilie Bolojan modifică legea și pentru celelalte pensii speciale. Angajații din MAI, Armată și SRI, printre cei vizați
