Florin Ristei și Naomi Hedman s-au despărțit? Este întrebarea care stă acum pe buzele faniilor cuplului. Iubita artistului a făcut un gest neașteptat, care a stârnit multe controverse în mediul online.

Povestea de dragoste dintre Florin Ristei și Naomi Hedman a început în urmă cu mai bine de patru ani, iar la începutul anului 2021, cei doi s-au logodit în secret. Discret cu viața sa personală, vedeta de la „Super Neatza” a evitat să își expună prea mult relația cu fosta concurentă de la „X Factor”.

Deși au mai existat zvonuri despre despărțirea lor până acum, de data aceasta, Naomi Hedman a pus internauții și mai rău pe gânduri, după ce a ales să șteargă pe rețelele de socializare toate fotografiile cu ea și Florin Ristei.

Contactat de jurnaliștii de la Click! pentru a veni cu o explicație în această situație delicată, Florin Ristei a răspuns cu umor la întrebări. Astfel, cântărețul nu a confirmat, dar nici nu a infirmat despărțirea de logodnica lui.

„Asta poate va fi un mister. Nu știm, nu aveți de unde să știți și nici eu nu vă voi spune! Poate le-a șters cu alt scop. Cine știe? Eu nu vorbesc despre chestiile astea.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări INTERVIU. Dacian Cioloș, despre numirea Ancăi Dragu la Banca Națională a Moldovei: „Numai așa ne putem apropia de o unire pragmatică. Nu fluierat pe stadioane și scris pe garduri”

Un alt detaliu care a atras atenția fanilor în privința despărțirii dintre Florin Ristei și Naomi Hedman este faptul că aceasta nu-l mai urmărește pe iubitul ei pe Instagram. Acum rămâne de văzut ce se întâmplă în cuplul lor, iar cei care îi îndrăgesc pe cei doi așteaptă un răspuns concret din partea lor.

Cum i s-a schimbat viața lui Florin Ristei de când a cunoscut-o pe Naomi Hedman

Florin Ristei a cunoscut-o pe Naomi Hedman la „X Factor”. El avea rolul de jurat, iar ea a pășit pe scenă în calitate de concurentă. A cântat, l-a impresionat, iar la ceva vreme după emisiune s-au apropiat. Au format rapid un cuplu, cântărețul chiar a și cerut-o în căsătorie pe artista din Marea Britanie.

Nu a forțat-o pe aceasta să rămână în România, după emisiune, totul a venit de la sine. Ea nu cunoaște limba, i-a fost foarte greu la început.

„Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. Nu ştiu exact ce a fost întâlnirea noastră, dar cred că a fost timingul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun”.

Recomandări Mogulii imobiliari ne anunță că suntem chiriași în statul lor. Legătura dintre retrocedări și cazul Odorheiu Secuiesc

Naomi Hedman încearcă acum să își creeze o carieră în România, chiar dacă îi e dificil. A obținut câteva contracte de imagine, ca fotomodel. „Cam greu cu acomodarea, atunci când vii din Londra. (râde) Dar ieşim în câteva locuri, şi-a făcut câteva cunoştinţe, iar grupul meu de prieteni îi este chiar foarte apropiat.”, a mai spus Ristei, care nu are de gând să își promoveze mai mult logodnica în showbiz, preferă ca totul să vină natural.

Urmărește-ne pe Google News