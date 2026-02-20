Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a escaladat rapid și a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din mediul online. Replicile acide, mesajele publice și tensiunile dintre cele două influencerițe au atras atenția fanilor, dar și a unor vedete din showbizul românesc, care nu au ezitat să își spună părerea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

Speak și Florin Ristei au analizat conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi

Printre cei care au comentat situația se numără Speak și Florin Ristei, care au analizat conflictul într-o discuție relaxată, dar sinceră. Florin Ristei a recunoscut că nu o cunoaște foarte bine pe Andreea Bostănică, deși este conștient de impactul ei din mediul online și de faptul că videoclipurile acesteia devin rapid virale, strângând mii de reacții și comentarii.

Cu toate acestea, artistul a precizat că a observat schimbul de replici dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, mai ales în contextul în care, în ultima perioadă, Andreea a lansat mai multe critici publice la adresa „rivalei” sale. Discuția nu a rămas însă fără ecou.

„Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de ea? Am văzut și eu cine e, nu știu ce face, dar am văzut că rupe pe internet. Influenceriță, sau ce e? Se certa și o înjura pe Iuliana Beregoi”, a spus Florin Ristei, pe contul de TikTok al lui Speak.

Andreea Bostănică a reacționat la declarațiile lui Florin Ristei, amintindu-i că s-au întâlnit de mai multe ori în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a fost invitată încă de la vârsta de 13 ani. Influencerița a subliniat că cei doi au făcut chiar și o fotografie împreună, sugerând că artistul ar trebui să își amintească de aceste întâlniri. „Cum nu mai știi? Ați făcut poză cu mine ultima oară când am fost la Neața și am cântat piesa nouă! Dă-ți un reset din fabrică, vin la Neatza cu Răzvan și Dani de la 13 ani”, a spus Andreea Bostănică.

Florin Ristei, replică usturătoare pentru Andreea Bostanică

Răspunsul lui Florin Ristei nu a întârziat să apară și a fost, ca de obicei, presărat cu umor. Cântărețul a glumit spunând că, probabil, ar trebui să fie mai atent și mai selectiv cu pozele pe care le face, pentru că nu își mai amintește fiecare persoană cu care s-a fotografiat de-a lungul timpului. „E clar, nu tre sa mai fac poze cu toata lumea :)))”, a spus Florin Ristei

Schimbul de replici a stârnit amuzamentul fanilor, dar și numeroase comentarii, demonstrând încă o dată că tensiunile din online pot deveni rapid subiecte de interes public atunci când sunt implicate nume cunoscute.