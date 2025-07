Florin Salam îi este recunoscător soției sale, Roxana Dobre, pentru faptul că i-a fost alături în perioada dificilă din viața lui.

„Am o perioadă de un an și jumătate în care onorez toate petrecerile. Am avut o perioadă înainte când știți foarte bine că nu am fost în stare și am făcut pauză de vrei doi ani. Asta e viața. După atâția ani de cântat, mai faci și pauze. (…) La mine nu e vorba decât că am foarte multe obligații și Dumnezeu mă ajută să le onorez pe toate. (…)

M-a ajutat Dumnezeu de am scăpat de niște probleme mari din viața mea. (…) La ce program am eu, dacă nu ar lucra Dumnezeu la mentalitatea nevestei mele, cred că ar lua-o razna. Dumnezeu face minuni!”, a declarat Florin Salam, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

De asemenea, Florin Salam a avut probleme cu consumul de substanțele interzise, după cum el a declarat recent. Cu ajutorul familiei, manelistul a reușit să treacă peste perioada complicată.

„Am trecut prin multe, am avut probleme cu drogurile, era să mor. M-am dus la un spital, pe care l-a găsit nevastă-mea, că degeaba m-am dus la trei spitale, că nu am reușit să fac nimic- în Serbia, după nu știu cât timp. I-am zis ei (n.r. Roxanei Dobre) că degeaba îmi spune să mă duc, dacă nu simte inima mea.

Așa o să merg de rușinea ta și am să fug după trei zile din spital, pentru că o să-mi ceară corpul prostii. Când Dumnezeu îmi va spune să merg, o să merg”, a spus Florin Salam, pe TikTok, potrivit sursei citate.