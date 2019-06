Florin Salam a postat un nou mesaj pe contul său de socializare şi le-a explicat răutăcioșilor care au comentat imaginile cu el la metrou.

„M-am trezit dimineața, am dormit toată ziua și toată noaptea pentru că am fost foarte obosit și m-am gândit să merg țară. Am mers la țară, m-am întors de la țară şi ce crezi, am condus eu! Eram într-o formă de condus şi am condus… M-am oprit la mine în cartier, la Apărători, am tras mașina pe dreapta și am zis: merg cu metroul. Pac, m-am urcat în metrou. Totul e perfect! Unde credeți că sunt? Aveam poftă de hamburgeri, gen! Totul e bine și frumos!”, a spus Florin Salam pe contul de socializare.

