Cătălina Mustață se întoarce în România, după ce cinci ani a stat în Statele Unite ale Americii. Actrița este vecină la Mogoșoaia chiar cu fostul ei soț, Florin Zamfirescu. Vestea că vedeta se întoarce acasă a ajuns și la urechile actorului, care a avut o reacție neașteptată.

Florin Zamfirescu a spus, după 10 ani, motivul pentru care a decis să divorțeze de Cătălina Mustață. Actorul spune că fosta lui soție ar fi avut probleme cu alcoolul și ar fi avut un comportament total neadecvat pentru o femeie. Cei doi nu au rămas în relații bune după despărțire, însă fiecare și-a refăcut viața. Florin Zamfirescu a făcut declarații pe care până acum a preferat să le țină pentru el.

„Eu am lăsat loc de «Bună ziua!», ea nu. Ce relație să mai am cu ea, dacă nici la salut nu răspunde? Îl știu pe soțul Cătălinei, l-am cunoscut personal, este un băiat de toată isprava. Ea însă este o canalie. Sub aspect de domnișoară frumoasă, simpatică și manierată, ea nu e deloc așa. Este prietenă cu paharul, motiv pentru care noi ne-am și despărțit. Ea tot așa a și rămas. Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât cum n-a crezut nimeni că o femeie poate să facă. Au trecut 10 ani de când ne-am despărțit, n-am zis asta niciodată. Nici n-am lipsă de relație cu ea, n-am nevoie. Am o relație minunată cu actuala parteneră de viață, îmi pare rău că nu am avut-o de mai mult timp”, a declarat Florin Zamfirescu pentru Impact.

Florin Zamfirescu s-a retras de pe scenă

Marele actor a decis să se retragă din lumina reflectoarelor. După 50 de ani dedicați scenei, Florin Zamfirescu a decis că este momentul să încheie acest capitol și nu are niciun regret.

„M-am retras, îmi pare rău, îmi văd de viața mea, de ultimii ani vreau să fie trăiți frumos, am 40 de ani de profesorat, 50 de ani de actorie film și teatru.

Alții s-au retras, fără voia lor, și la 53 de ani, cum a fost Amza Pellea și Octavian Cotescu, nimeni n-a depășit 70 de ani. Ștefan Iordache a murit la 67 de ani, eu am 72 de ani. Nu mi-ar fi mie rușine să ies din nou pe scenă? Să fac ca Radu Beligan, cu cască în ureche și să nu mai știu ce zic și pe ce lume mă aflu?”, a mai adăugat Florin Zamfirescu pentru sursa mai sus menționată.

