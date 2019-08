De Denisa Macovei,

Libertatea: A fost o surpriză plăcută să aflăm că vă întoarceți pe micul ecran. Ce v-a făcut să acceptați să jurizați din nou o emisiune de dans?Beatrice Rancea: Dansul a fost cel care m-a făcut să accept cu mare bucurie această învitație și, nu în ultimul rând, echipa. Am simțit din primul moment energie pozitivă, căldura oamenilor, încrederea pe care o transmit. Este o echipă care funcționează ca o familie, cu oameni bine pregătiți și profesioniști implicați 100% în acest proiect. Sunt convinsă că telespectatorii vor avea parte de un show extraordinar.

Beatrice Rancea

– Ce ați făcut în timpul petrecut departe de televiziune?

– Sunt de opt ani managerul Operei Naționale Române din Iași, motiv pentru care am venit în București destul de rar. La fel, foarte greu, în ultimii ani, am putut să onorez invitațiile la alte emisiuni sau montări în alte instituții de profil din București sau din țară.

– Erați printre cei mai exigenți jurați de la “Dansez pentru tine”. Veți continua în același registru?

– Nu sunt exigentă. Am încercat și voi încerca și la “Îmi place dansul” să fiu obiectivă și corectă în ceea ce privește atitudinea și notele pe care o să le acord. Exigența vine din pregătirea pe care o am, din lumea baletului profesionist de dans clasic, o latură a dansului foarte dificilă și greu de abordat. Baletul clasic impune foarte multă rigoare și exigență, însă de fiecare dată am avut multă înțelegere față de concurenți, pentru că știu că s-au aventurat într-o lume extrem de complicată, de dificilă.

Alături de ceilalți jurați de la „Îmi place dansul”

Legătură specială cu o colegă din juriul noii emisiuni de dans

– Aveți colegi foarte tineri. Credeți că se vor simți intimidați de dv.?

– Nu cred. Eu îi cunosc de foarte mult timp, îi apreciez pentru cariera și activitatea lor, sunt dansatori extraordinari. Cu Cocuța am o relație specială, pentru că una dintre ultimele mele apariții pe scenă și în televiziune a fost într-o realizare coregrafică a ei. Am dansat cu cinci balerini un tango la care țin foarte mult și care a fost apreciat. E o coregrafă extraordinară și am invitat-o și la Opera din Iași, unde a lucrat cu o parte din colectivul nostru.

– Poate fi acest concurs un fel de casting, v-ar putea ajuta să alegeți tineri talentați pentru spectacolele Operei din Iași?

– Evident. De când am început să fac regie de teatru sau operă, în toate spectacolele mele am avut foarte mulți tineri. Opera din Iași este recunoscută ca o rampă de lansare pentru tineri, indiferent dacă provin din canto sau balet. În toată stagiunea trecută am avut 139 de debuturi, un număr record pentru o scenă de operă. Evident, și la “Îmi place dansul” voi fi interesată de tinere talente care pot să-și facă debutul pe scena profesionistă a Operei din Iași.

– Știm că vă place dansul, dar și gătitul. Cum se „desfășoară” Beatrice Rancea în bucătărie, în pași de balet sau schimbați ritmul?

– Schimb ritmul, pentru că atunci când fac mâncare, îmi place să ascult Mezzo, indiferent că este un spectacol de operă sau un balet. Mă relaxează foarte tare gătitul. Acum, mai nou, a devenit și un hobby al soțului meu, așa că suntem un pas de deux în bucătărie, nu mai este un solo, ca până acum.

– În noul show veți renunța la ținutele negre cu care ne-ați obișnuit sau vă veți păstra „eticheta”?

– Aștept provocări vestimentare de la stiliștii emisiunii, dar nu voi renunța la ținutele negre, pentru că nu mă pot simți bine în altceva. La negru îmi este imposibil să renunț.

– Sunteți o mare iubitoare de animale, știm că ați salvat mulți căței de pe stradă și i-ați găzduit în curtea casei dv. din Iași. Când v-ați întors la București, în grija cui i-ați lăsat?

– De când avem această determinare de a salva cățeii abandonați, accidentați, am avut 32 de suflete. Acum, mulți îmbătrânind – cel mai bătrân a murit la 20 de ani -, au rămas opt în Bucureșii și doi la Iași. Dar pe unul dintre cei doi îl voi aduce în Capitală.

– Soțul dv. îndrăgește și el cățeii?

– Soțul meu îi iubește foarte mult, probabil ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care relația noastră a mers foarte bine încă de la început. Nu aș fi putut avea o căsnicie cu cineva care nu iubește animalele. Dimpotrivă, pot spune că el îi iubește și îi răsfață mai mult decât mine! Eu mă ocup mai mult de educația lor. Îi iubește foarte mult și îi răsfață tot timpul. Noi avem pe cineva care are grijă de ei, pentru că atunci când erau 32 de căței – iarna mai ales, când mănâncă mai mult decât vara -, li se gătea 100 litri de supă pe zi, pentru că sunt obișnuiți cu mâncare gătită.

– Carmen Tănase este o altă mare iubitoare și salvatoare de animale… Sunteți apropiate?

– Cu Carmen am o relație veche, o apreciez foarte tare ca artistă, este o actriță minunață și da, știu că iubește foarte mult animalele.

