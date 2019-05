„Acum 6 luni am găsit pe cineva și sunt foarte fericită, el are tot ce nu au 90% din bărbați:? respect, știe să fie atent cu o femeie, este foarte drăgăstos, este sincer și real. Unii m-au criticat, alții m-au felicitat….dar contează ce simt eu cu adevărat. O șansă reală nu i-aș mai da niciodată! (lui Aurel, n.r.). M-am convins de tot ce era de convins în emisiune și după. El nu era chiar așa alături de mine, era mai temperat, îl mai trăgeam de mânecuță…

Cu actualul meu iubit..am fost colegi, am avut așa mici încercări, eram micuți. Ne cunoaștem de 11 ani, noi am tot vorbit ca prieteni și am zis să ne dăm o șansă. Mi-am fcăut un trandafir pe spate pentru că de fiecare dată când ne vedem, îmi aduce câte un trandafir. Nu locuim împreună, urmează. Nu vreau să las timpul să treacă, pentru că e bine să faci cum simți. M-a lăsat cu cicatrici, dar actualul meu iubit m-a ajutat să trec peste și să am încredere” a spus Alexandra, la „Agenția VIP”.

„M-a făcut să-mi pierd încrederea în oameni”

De asemenea, fosta iubită a lui Aurel în sezonul 3 al emisiunii a vorbit despre relația cu acesta „Când ne-am văzut ultima dată trecuseră 2 ani, cred, iar acum jumătate de an. Deci 2 ani jumătate. Într-o relație, unul iubește mai mult și altul mai puțin. M-a făcut să-mi pierd încrederea în oameni. Am făcut schimbări fizice pentru a-mi recăpăta încrederea în mine. Aș vrea să slăbesc 20 de kilograme, dar îmi place mâncărica! Am făcut și sport, dar de 3 luni s-a terminat și cu sportul, am fost pra ocupată. Insula este o amintire plăcută, ca și experiență” a spus Alexandra, la „Agenția VIP”.

