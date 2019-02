„În decembrie, înainte de a lua biletele, am cântat pentru angajații firmei de la care am cumpărat sejurul. S-au bucurat toate de atmosfera creată de noi. Eu și Turda aveam un impact oriunde mergeam împreună. În fine, era o croazieră mult așteptată după un an plin, profesional vorbind. Ar trebui să fie timpul nostru. Doar al nostru. Dependența de lume până la ultima picătură a ei a umplut paharul … Frica de a nu mai trai alte șapte zile în aceeași longevitate ca cea din timpul turneului din Italia a determinat să anuleze totul. Da, în croazieră aceasta trebuia să fie doi și să nu trăim aceeași … singurătate în doi ” , a declarat Nicoleta Voicu pentru WOWbiz.ro!

Artistul în vârstă de 70 de ani s-a refăcut în străinătate după separarea de iubita sa, Nicoleta Voicu, în vârstă de 48 de ani. Solista de muzică populară Nicoleta Voicu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul interpret de muzică populară Gheorghe Turda, însă cei doi și-au spus adio de curând. După separare, ambii au făcut declarații despre motivul care a dus la ruptură. Cei doi au avut o relație de un an.

